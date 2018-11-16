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22:04 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» проиграли казанскому «Динамо» в российской суперлиге

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» уступили в гостях казанскому «Динамо» во втором туре российской суперлиги со счетом 0:3 (21:25, 19:25, 19:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В Казань белорусская команда прибыла без своего лидера четвертой зоны Анны Гришкевич, которая из-за повреждения не смогла принять участия в матче.

В первой партии минчанки, в стартовом составе которых в доигровке вместе с Богданой Анисовой вышла Екатерина Сокольчик, вели 17:15, но после тайм-аута динамовской дружины утратили преимущество — 17:21. Хозяева площадки прибавили в атаке первым темпом и добились первой победы в чемпионате. Ранее казанский клуб, в стартовом туре, проиграл калининградскому «Локомотиву», а белорусская команда в упорной борьбе уступила московскому «Динамо» — 2:3.

На следующей неделе, 21 ноября, «Минчанка» дебютирует в групповой стадии Лиги чемпионов выездным матчем с французским «Канном». В третьем туре чемпионата России, 25 ноября, подопечные Виктора Гончарова примут во Дворце спорта «Уручье» волейболисток «Ленинградки».

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