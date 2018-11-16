Волейболистки «Минчанки» проиграли казанскому «Динамо» в российской суперлиге

В Казань белорусская команда прибыла без своего лидера четвертой зоны Анны Гришкевич, которая из-за повреждения не смогла принять участия в матче.

В первой партии минчанки, в стартовом составе которых в доигровке вместе с Богданой Анисовой вышла Екатерина Сокольчик, вели 17:15, но после тайм-аута динамовской дружины утратили преимущество — 17:21. Хозяева площадки прибавили в атаке первым темпом и добились первой победы в чемпионате. Ранее казанский клуб, в стартовом туре, проиграл калининградскому «Локомотиву», а белорусская команда в упорной борьбе уступила московскому «Динамо» — 2:3.