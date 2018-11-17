Волейболисты казанского «Зенита» завоевали Суперкубок России

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Казани, завершилась со счетом 3−1 (25:16, 21:25, 25:15, 25:20) в пользу хозяев площадки. Игра проходила в рамках пятого тура чемпионата России среди команд суперлиги.

Ранее казанский клуб побеждал в Суперкубке России в 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 и 2017 годах. Команда Владимира Алекно является действующим чемпионом России и обладателем Кубка России, а санкт-петербургский «Зенит» — серебряным призером чемпионата России-2017/18.