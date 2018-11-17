Волейболисты казанского «Зенита» завоевали Суперкубок России
МОСКВА, 17 ноя —
МОСКВА, 17 ноя —
Встреча, состоявшаяся в Казани, завершилась со счетом 3−1 (25:16, 21:25, 25:15, 25:20) в пользу хозяев площадки. Игра проходила в рамках пятого тура чемпионата России среди команд суперлиги.
Ранее казанский клуб побеждал в Суперкубке России в 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 и 2017 годах. Команда Владимира Алекно является действующим чемпионом России и обладателем Кубка России, а
В другом матче пятого тура суперлиги кемеровский «Кузбасс» на выезде победил «Динамо-ЛО» из Ленинградской области со счетом 3−0 (26:24, 25:14, 28:26).