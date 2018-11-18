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19:43 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболисты «Локомотива» одержали пятую победу подряд в чемпионате России

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Волейболисты новосибирского «Локомотива» победили уфимский «Урал» в гостевом матче чемпионата России.

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Встреча пятого тура, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 3−1 (21:25, 27:25, 25:19, 31:29) в пользу новосибирцев.

«Локомотив» одержал пятую победу в пяти матчах суперлиги, а «Урал» потерпел четвертое поражение в шести встречах.

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