ВФВ: Допинг-проба Мороза никак не отразится на проведении ЧМ-2022 в России

В понедельник генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко сообщил РИА Новости, что ВФВ получила уведомление от РУСАДА о том, что игрок «Динамо-ЛО» из Ленинградской области Мороз подозревается в нарушении антидопинговых правил. До выяснения обстоятельств волейболист отстранен от тренировок и спортивных мероприятий.

«Допинг-проба волейболиста Мороза и чемпионат мира-2022 в России — абсолютно не связанные вещи. Павел Мороз будет отвечать по данному вопросу по закону в правовом поле. Это разбирательство конкретного игрока, и это никак не влияет на федерацию или турнир», — сказал Шевченко по телефону.