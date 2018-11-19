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17:01 (мск), источник: Р-Спорт

«Динамо-ЛО» ждет подробного исследования допинг-пробы Мороза

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. «Динамо-ЛО» из Ленинградской области ждет подробного исследования допинг-пробы Павла Мороза, который подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщил РИА Новости директор ассоциации «ВК Динамо-ЛО» Андрей Борзов.

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В понедельник генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил РИА Новости, что ВФВ получила уведомление от РУСАДА о том, что игрок «Динамо-ЛО» Мороз подозревается в нарушении антидопинговых правил. До выяснения обстоятельств волейболист отстранен от тренировок и спортивных мероприятий.

«Сейчас идёт разбирательство, выяснение всех обстоятельств. Мы ждём результатов подробного исследования и расшифровки анализа (пробы Мороза). После этого будут предприняты дальнейшие шаги согласно регламенту», — сказал Борзов.

«В крови у Мороза обнаружены следы запрещённого препарата. Сейчас идёт детальная расшифровка пробы, после получения результатов мы сможем дать развёрнутый ответ. На сегодняшний день Мороз отстранен от тренировочного процесса до выяснения обстоятельств этой ситуации. Мороз находится в Москве, работает с адвокатами, которые составили запрос в Стокгольмскую антидопинговую лабораторию для получения развернутого ответа по анализу первой пробы», — добавил собеседник агентства.

По словам Борзова, пока не известно, когда будет вскрыта проба «Б».

«Пробы были взяты на первой игре чемпионата в Москве, после матча со столичным “Динамо”. По поводу сроков открытия пробы “Б” ответить не могу, не владею информацией на сегодняшний день. Пока мы что ждем ответ на первый запрос», — отметил Борзов.

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