Питер добрался до Лиги чемпионов. Теперь волейбольной

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В ближайшие два дня шесть российских клубов проведут матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов. В нынешнем году к традиционным для главного волейбольного турнира Европы городам добавился Санкт-Петербург. И «Зенитов» в Лиге чемпионов теперь два.

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«Зенит» против чемпиона мира

Волейболисты из города на Неве свою лигочемпионскую кампанию начнут домашним матчем против вице-чемпиона Франции «Шомона». Российские болельщики если и помнят эту команду, то по финалу Кубка ЕКВ-2017, в котором «Шомон» уступил новоуренгойскому «Факелу». Французская команда пробивалась в Лигу чемпионов через квалификацию, последним барьером в которой стала «Войводина». «Шомон» дважды легко обыграл соперников из Сербии.

В группе с вице-чемпионом России сыграют также немецкий «Фридрихсхафен» и словенская «Любляна». Словенцы для всех соперников будут поставщиками очков, а вот немецкая команда, пусть и со скромным подбором игроков, может укусить — ее возглавляет Витал Хейнен, который менее месяца назад со сборной Польши стал чемпионом мира. Хейнен известен тем, что умеет завести как игроков, так и болельщиков. Однажды обещал угостить пивом всех зрителей, если его команда возьмет хоть партию у казанского «Зенита». Владимир Алекно спас коллегу от расходов.

Турция, Бельгия и Германия против «Зенита»

Действующий обладатель всех клубных трофеев в российском, европейском и мировом волейболе казанский «Зенит» также попал в легкую группу.

Самым серьезным соперником представляется турецкий «Халкбанк», в котором выступает проведший прошлый сезон в Питере серб Дражен Любурич. Другие соперники — бельгийский «Кнак» и «Франкфурт».

Кстати, именно матчем с немецкой командой казанский суперклуб и начнет свой поход за очередным трофеем. Команда Алекно уже сейчас в полном порядке, но на максимальные мощности выходить рановато.

«Динамо» против Леона

Бронзовый призер чемпионата России московское «Динамо» попало на главного, видимо, конкурента Казани в борьбе за трофей — итальянскую «Перуджу». В команде собран звездный состав из основных игроков национальную сборных — чего стоят только итальянец Лучано де Чекко и серб Александр Атанасьевич. В межсезонье к ним присоединился перешедший из казанского «Зенита» Вильфредо Леон.

У «Динамо» проблемы и в чемпионате России, и против «Перуджи», матчем с которой бело-голубые начнут групповой этап, им придется невероятно сложно. Динамовцы пока в поиске своей игры. Чемпион Франции «Тур» — команда одного уровня с нынешним «Динамо», так что матчи с французами станут для команды Бориса Колчина ключевыми в борьбе за выход из группы. Турецкий «Аркас» уступает «Динамо» по всем статьям.

Казань против Карполя

В женской Лиге чемпионов жребий свел в одну группу казанское «Динамо» и «Уралочку» из Екатеринбурга. А в соперники им определил турецкий «Экзачибаши». Клуб из Стамбула — очевидный фаворит группы. В первом туре со звездным «Экзачибаши» в гостях сыграет «Уралочка». Если команда Николая Карполя покажет тот же уровень волейбола, что и во встрече с московским «Динамо» в чемпионате России, то сможет потрепать соперниц.

Казанское «Динамо» начнет выступления в Лиге чемпионом матчем с финской командой «Хямеэнлинна» из Финляндии. Можно сказать, идеальный соперник для первого матча. Ведь в его составе нет ни Тияны Бошкович, ни Джордан Ларссон, ни Ким Ен Кун.

Волейболистки московского «Динамо», которые как и одноклубники-мужчины пока лишь ищут свою игру, попали в группу с польским «Хемиком», румынским «Бухарестом» и турецким «Фенербахче». Если москвички не смогут из такого квартета пробиться в плей-офф, можно будет говорить о провале.

Группу нужно выигрывать

Формат группового этапа Лиги чемпионов прост — пять групп по четыре команды. Гарантированно в плей-офф выходят только победители. Плюс три команды, занявшие вторые места. Преимущество будет у тех, кто одержит больше побед, а не наберет больше очков. Иными словами, лучше выиграть четыре матча в пяти партиях, чем разгромно победить в трех играх. Тогда восемь очков против девяти ничего не будут значить. Участники плей-офф определятся в феврале будущего года.

Лига чемпионов-2018/19. Групповой этап.

Мужчины.

Группа А. «Зенит-Казань» (Россия) , «Халкбанк» (Турция), «Кнак» (Бельгия), «Франкфурт» (Германия).

, «Халкбанк» (Турция), «Кнак» (Бельгия), «Франкфурт» (Германия). Группа С. «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) , «Фридрихсхафен» (Германия), «Любляна» (Словения), «Шомон» (Франция).

, «Фридрихсхафен» (Германия), «Любляна» (Словения), «Шомон» (Франция). Группа E. «Перуджа» (Италия), «Аркас» (Турция), «Тур» (Франция), «Динамо» (Москва, Россия).

Женщины.

Группа B. «Экзачибаши» (Турция), «Динамо-Казань» (Россия) , «Хямеэнлинна» (Финляндия), «Уралочка» (Россия)

, «Хямеэнлинна» (Финляндия), Группа E. «Динамо» (Москва, Россия), «Хемик» (Польша), «Бухарест» (Румыния), «Фенербахче» (Турция).

Расписание 1-го тура.

Мужчины.

20 ноября. 19.30. «Зенит» — «Шомон».

21 ноября. 19.00. «Зенит-Казань» — «Франкфурт», 22.30. «Перуджа» — «Динамо» М.

Женщины.