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11:05 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» стартуют в Лиге чемпионов

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» проведут сегодня первый матч в групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Соперником белорусской команды, которая впервые в истории выступит в основном раунде престижного клубного турнира, станет французский «Расинг» из города Канны. Выездной матч начнется в 22.00, телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию игры.

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Перед первым туром подопечные Виктора Гончарова сыграли два матча в российской суперлиге с московским «Динамо» (2:3) и казанским «Динамо» (0:3). Прошедшие поединки с этими командами, являющимся лидерами в европейском женском волейболе, стали хорошей подготовкой перед дебютом в Лиге чемпионов.

Состав «Минчанки», как отметили в тренерском штабе, близок к оптимальному. В Минске осталась лишь Анна Гришкевич, пропустившая поединок второго тура чемпионата России в Казани по медицинским показаниям. Без основной доигровщицы белорускам будет сложно справляться с приемом мяча.

В составе «Расинга» много игроков, которые имеют серьезный опыт выступлений в Лиге чемпионов. Команда побеждала в самом престижном клубном турнире в 2002 и 2003 годах. Долгие годы успехи 20-кратного чемпиона Франции были связаны с именем китайского тренера Ян Фаня и нападающей Виктории Раввы. Нынешний наставник французского клуба итальянец Риккардо Марчези сделал ставку на интернациональный коллектив, способный, по мнению многих специалистов, вернуть былую славу «Расингу».

Во втором туре Лиги чемпионов в группе В 19 декабря «Минчанка» в спорткомплексе «Уручье» примет итальянскую «Новару», а в январе сыграет на выезде против польского клуба «Будовляни» из Лодзи. Групповой этап Лиги чемпионов завершится 26 февраля. Победители групп и три лучшие команды, занявшие вторые места, выступят в плей-офф турнира.

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