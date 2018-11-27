Новым председателем Белорусской федерации волейбола избран Эдуард Венский

Карьера игрока Эдуарда Венского начиналась в гродненском «Коммунальнике», после он четырнадцать сезонов провел в чемпионате Финляндии, выступая за клуб «ВяЛеПа», был признан лучшим игроком финского чемпионата.
В сезоне-2017/2018 вернулся в Беларусь и помог солигорскому «Шахтеру» выиграть второй чемпионский титул подряд. После окончания карьеры занял должность директора Белорусской федерации волейбола.
«На посту председателя рассчитываю на опыт коллег в развитии вида спорта. Конечно, есть идеи, как вывести на новый уровень белорусский волейбол. Однако реализовать все планы мы можем сообща, всей спортивной общественностью», — отметил Эдуард Венский.
Ранее с 1999 по осень 2014 года Белорусскую федерацию волейбола возглавлял Борис Батура, на посту руководителя БФВ его сменил Валентин Шаев, а с мая 2017 — бывший арбитр Международной федерации волейбола (ФИВБ) Александр Пясецкий. Прежний глава федерации из-за занятости по основному месту работы оставил эту общественную должность.