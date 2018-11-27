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12:37 (мск), источник: БЕЛТА

Ващенко: Акцент в развитии волейбола должен быть сделан на регионах

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акцент в развитии волейбола должен быть сделан на регионах. Об этом заявил сегодня председатель наблюдательного совета Белорусской федерации волейбола, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко на отчетно-выборной конференции БФВ, передает корреспондент БЕЛТА.

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Новым председателем федерации избран сегодня Эдуард Венский, сменивший на этом посту Александра Пясецкого. Председатель наблюдательного совета подчеркнул, что за отчетный период работы БФВ можно было добиться большего. «Будем продолжать активно развивать международное сотрудничество. Благодаря содействию прежнего председателя заключено соглашение о сотрудничестве с Всероссийской федерацией волейбола. Белорусская команда “Минчанка” уже участвует в одном из сильнейших турниров — суперлиге. Договорились с Александром Пясецким, чтобы он продолжил помогать в работе федерации. Особый акцент сделаем на развитии вида спорта в регионах», — сказал Владимир Ващенко.

Председатель наблюдательного совета БФВ отметил активную работу по развитию вида спорта в Гомельской области. По его мнению, необходимо продолжать поддерживать молодых тренеров и игроков, которые за последние годы на международной арене добились серьезных результатов.

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