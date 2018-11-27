Ващенко: Акцент в развитии волейбола должен быть сделан на регионах

Новым председателем федерации избран сегодня Эдуард Венский, сменивший на этом посту Александра Пясецкого. Председатель наблюдательного совета подчеркнул, что за отчетный период работы БФВ можно было добиться большего. «Будем продолжать активно развивать международное сотрудничество. Благодаря содействию прежнего председателя заключено соглашение о сотрудничестве с Всероссийской федерацией волейбола. Белорусская команда “Минчанка” уже участвует в одном из сильнейших турниров — суперлиге. Договорились с Александром Пясецким, чтобы он продолжил помогать в работе федерации. Особый акцент сделаем на развитии вида спорта в регионах», — сказал Владимир Ващенко.