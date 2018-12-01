Волейболистки краснодарского «Динамо» не смогли вылететь на матч с «Сахалином»
ТАСС, 1 декабря. Женская волейбольная команда «Динамо» (Краснодар) не смогла вылететь на матч четвертого тура чемпионата России с «Сахалином». Об этом сообщает
ТАСС, 1 декабря. Женская волейбольная команда «Динамо» (Краснодар) не смогла вылететь на матч четвертого тура чемпионата России с «Сахалином». Об этом сообщает
Встреча должна была состояться 2 декабря. В данный момент «Динамо» ведет переговоры о переносе матча на другую дату.
«В связи с тем, что
После трех туров национального первенства «Динамо» возглавляет турнирную таблицу с 8 очками в активе. «Сахалин» набрал 6 очков и идет на четвертом месте.