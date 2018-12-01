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13:57 (мск), источник: ТАСС

Волейболистки краснодарского «Динамо» не смогли вылететь на матч с «Сахалином»

ТАСС, 1 декабря. Женская волейбольная команда «Динамо» (Краснодар) не смогла вылететь на матч четвертого тура чемпионата России с «Сахалином». Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

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Встреча должна была состояться 2 декабря. В данный момент «Динамо» ведет переговоры о переносе матча на другую дату.

«В связи с тем, что из-за погодных условий женская команда “Динамо” не смогла вылететь вовремя в Москву, волейболистки опоздали на стыковочный рейс на Сахалин, — говорится в сообщении пресс-службы. — Авиаперевозчик, рейсом которого должны были лететь наши игроки, не смог предоставить места на других ближайших рейсах, вылетающих на Сахалин, из-за полной загруженности самолетов, но авиакомпания предложила клубу возможность перевезти на остров десять человек из команды 2 декабря. Клуб обратился в ПСК “Сахалин” с просьбой перенести матч на 3 декабря. Команда была готова сыграть неполным составом, однако краснодарскому клубу было отказано в переносе матча на один день по причине выезда команды “Сахалин” на учебно- тренировочные сборы в Москву 3 декабря».

После трех туров национального первенства «Динамо» возглавляет турнирную таблицу с 8 очками в активе. «Сахалин» набрал 6 очков и идет на четвертом месте.

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