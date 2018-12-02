Без подачи нет удачи. «Факел» распрощался с надеждой на финал

Источник: Чемпионат.com

«Факел» из Нового Уренгоя творит историю здесь и сейчас. Молодая и не признающая авторитетов команда смогла дебютировать на клубном чемпионате мира благодаря специальному приглашению организаторов и полностью оправдала авансы. На групповом этапе подопечные Камилло Плачи сначала шокировали казанский «Зенит», а затем на характере вытащили матч со «Скрой» и гарантировали себе выход в полуфинал турнира в Польше.

В плей-офф соперником «Факела» стал ещё один обладатель «уайлд-кард» итальянский «Трентино». Фаворитом встречи, по мнению букмекеров, были волейболисты Анжело Лоренцетти. Но команда из Нового Уренгоя уже на этом турнире показала, что не обращает никакого внимания на прогнозы, так что российские болельщики были вправе рассчитывать на очередную большую победу «Факела».

На кону был финал клубного чемпионата мира, где победителя уже ждал грозный «Любе Чивитанова».

«Факел» дарит надежду

В стартовом составе северян на площадку традиционно вышли Игорь Колодинский, Артур Удрис, Иван Яковлев, Дмитрий Волков и Егор Клюка, а на позиции центрального блокирующего появился Дмитрий Коленковский, обладающий неприятным для соперников планером. Первыми быстрый обмен успешными атаками нарушили итальянцы. Давиде Канделларо закрыл блоком Волкова, а Клюка не принял подачу Сречко Лисинаца — 5:3. В игре «Факела» чувствовалось волнение, но оторваться в счёте у итальянцев не получалось. К первому техническому тайм-ауту команды подошли с минимальным перевесом «Трентино».

В середине сета итальянцы вновь увеличили преимущество после эйса Уроша Ковачевича, но вскоре классно по линии подал Клюка. В остальном команды снимались без особых сложностей и быстро добрались до второго технического перерыва. У «Факела» стабильно реализовывали атаки Волков и Удрис, а у «Трентино» сбой дал Аарон Расселл, после ошибки которого ямальцы вышли вперёд — 19:18. При 22:21 Артур Удрис подал навылет и заставил Лоренцетти взять тайм-аут. В следующем же розыгрыше наши волейболисты вытащили два труднейших мяча в защите заработали три сетбола после ошибки оппонентов. Тренер «Трентино» использовал второй перерыв кряду, но спасти партию его подопечным не удалось. Точку в партии поставил мощнейший удар Волкова — 25:22.

Затянувшееся пике

Второй сет вновь начался с классных атак обеих команд. У «Факела» дважды здорово сыграл Клюка, но затем он же допустил две ошибки и позволил оппонентам добыть неплохой перевес к первому техническому — 8:5. Положение российской команды усугубила серия филигранных

подач Симоне Джианнелли. Плачи сначала отреагировал тайм-аутом, а затем посадил на скамейку Клюку. Получив колоссальное преимущество, итальянцы явно воодушевились и прибавили в защите, а вот у «Факела» поднимать мячи после зубодробительных атак соперника получалось крайне редко. Плюс абсолютно разладилась подача.

Болельщики клуба из Нового Уренгоя, которых на арене в Ченстохове было несколько десятков, громогласным скандированием старались подбодрить любимцев, но вопрос о победителе второго сета был снят уже к его экватору. Понимал это и Плачи, пытавшийся максимально затянуть партию с помощью видеоповторов и дать своим лидерам нащупать игру в преддверии третьей партии. Вторую же «Факел», по сути, провалил — 14:25.

Ошибка арбитров россиян не завела

Перед стартом третьего сета арбитры обратили внимание на неправильную расстановку игроков «Факела», но небольшая заминка настрой нашей команды не сбила. Было видно, что подопечные Плачи выбросили из головы второй сет и готовы сражаться дальше. Вернулся на площадку Клюка, феерили в нападении Волков и Удрис. Однако по-прежнему не летела подача, что помогало Гребенникову и Расселлу демонстрировать фантастические показатели на приёме. Итальянцы же продолжали время от времени набирать очки на подаче, за счёт чего снова получили преимущество.

«Факелу» нужно было догонять, но вместо этого отставание только увеличивалось. При 9:11 арбитры приняли спорное решение в пользу «Трентино», не углядев на повторе четвёртое касание у итальянцев. Плачи и его подопечные негодовали, но повлиять на ситуацию не смогли. Тут же Волков роскошным ударом прошил защиту соперников и увидел перед собой жёлтую карточку за характерный жест, обращённый к арбитру на вышке. Появилась надежда, что за счёт эмоций «Факел» прибавит, но мощные и точные подачи Ковачевича и Лисинаца быстро охладили пыл северян. Вторая половина третьего сета практически полностью копировала события предыдущего сета. «Трентино» благодаря уверенной собственной игре и постоянным ошибкам «Факела» без проблем набирал очки и быстро завершил сет — 25:16.

На этот раз без камбэка

Ещё один Игроки «Факела» в последнее время заслужили репутацию мастеров камбэка, но перед четвёртым сетом было тревожно за нашу команду. Права на ошибку у дружины из Нового Уренгоя не было, а «Трентино» явно поймал кураж и снижать уровень игры не собирался. Итальянцы начали партию с трёх очков на подаче Расселла и снова ушли в отрыв, но «Факел» и не думал сдаваться без боя. Иван Яковлев исполнил эйс (всего третий для нашей команды в матче), и тут же судьи зафиксировали ошибку у Расселла. Однако видеоповтор показал, что американец попал в площадку — 8:5 в пользу «Трентино».

Если в предыдущих партиях малейший перевес итальянцев за несколько розыгрышей превращался в устрашающий, то сейчас «Факел» зацепился. Эйс исполнил Ананьев, первым темпом забил Яковлев, но «Трентино» не сбавлял обороты и на подаче Ковачевича создал традиционно большой задел. Сняться приполярной команде удалось только при счёте 11:17. Игроки «Факела» даже в такой ситуации рук не опустили, но уверенность в себе таяла на глазах. В концовке Плачи использовал последний тайм-аут, на котором пытался убедить игроков, что ещё не всё потеряно. Но уже через пару минут Волков ошибся на подаче и констатировал очевидное: победителем клубного чемпионата мира станет команда из Италии.

В финале четырёхкратный чемпион турнира «Трентино» встретится с «Любе Чивитанова». «Факелу» же предстоит важнейший матч за третье место с польской «Ресовией». У нашей команды есть всё, чтобы обыграть поляков и добиться исторического успеха. Очень не хотелось бы, чтобы все победы новоуренгойцев в Польше остались на групповом этапе.

Клубный чемпионат мира по волейболу

Мужчины. Полуфиналы

«Любе Чивитанова» (Италия) — «Ресовия» (Польша) — 3:1 (29:31, 25:19, 25:14, 25:23)