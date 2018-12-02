Без подачи нет удачи. «Факел» распрощался с надеждой на финал
Российской команде в полуфинале не хватило огня. Теперь надо спалить поляков в Польше. Сложно, но можно!
Российской команде в полуфинале не хватило огня. Теперь надо спалить поляков в Польше. Сложно, но можно!
«Факел» из Нового Уренгоя творит историю здесь и сейчас. Молодая и не признающая авторитетов команда смогла дебютировать на клубном чемпионате мира благодаря специальному приглашению организаторов и полностью оправдала авансы. На групповом этапе подопечные Камилло Плачи сначала шокировали казанский «Зенит», а затем на характере вытащили матч со «Скрой» и гарантировали себе выход в полуфинал турнира в Польше.
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На кону был финал клубного чемпионата мира, где победителя уже ждал грозный «Любе Чивитанова».
В стартовом составе северян на площадку традиционно вышли Игорь Колодинский, Артур Удрис, Иван Яковлев, Дмитрий Волков и Егор Клюка, а на позиции центрального блокирующего появился Дмитрий Коленковский, обладающий неприятным для соперников планером. Первыми быстрый обмен успешными атаками нарушили итальянцы. Давиде Канделларо закрыл блоком Волкова, а Клюка не принял подачу Сречко Лисинаца — 5:3. В игре «Факела» чувствовалось волнение, но оторваться в счёте у итальянцев не получалось. К первому техническому
В середине сета итальянцы вновь увеличили преимущество после эйса Уроша Ковачевича, но вскоре классно по линии подал Клюка. В остальном команды снимались без особых сложностей и быстро добрались до второго технического перерыва. У «Факела» стабильно реализовывали атаки Волков и Удрис, а у «Трентино» сбой дал Аарон Расселл, после ошибки которого ямальцы вышли вперёд — 19:18. При 22:21 Артур Удрис подал навылет и заставил Лоренцетти взять
Второй сет вновь начался с классных атак обеих команд. У «Факела» дважды здорово сыграл Клюка, но затем он же допустил две ошибки и позволил оппонентам добыть неплохой перевес к первому техническому — 8:5. Положение российской команды усугубила серия филигранных
подач Симоне Джианнелли. Плачи сначала отреагировал
Болельщики клуба из Нового Уренгоя, которых на арене в Ченстохове было несколько десятков, громогласным скандированием старались подбодрить любимцев, но вопрос о победителе второго сета был снят уже к его экватору. Понимал это и Плачи, пытавшийся максимально затянуть партию с помощью видеоповторов и дать своим лидерам нащупать игру в преддверии третьей партии. Вторую же «Факел», по сути, провалил — 14:25.
Перед стартом третьего сета арбитры обратили внимание на неправильную расстановку игроков «Факела», но небольшая заминка настрой нашей команды не сбила. Было видно, что подопечные Плачи выбросили из головы второй сет и готовы сражаться дальше. Вернулся на площадку Клюка, феерили в нападении Волков и Удрис. Однако
«Факелу» нужно было догонять, но вместо этого отставание только увеличивалось. При 9:11 арбитры приняли спорное решение в пользу «Трентино», не углядев на повторе четвёртое касание у итальянцев. Плачи и его подопечные негодовали, но повлиять на ситуацию не смогли. Тут же Волков роскошным ударом прошил защиту соперников и увидел перед собой жёлтую карточку за характерный жест, обращённый к арбитру на вышке. Появилась надежда, что за счёт эмоций «Факел» прибавит, но мощные и точные подачи Ковачевича и Лисинаца быстро охладили пыл северян. Вторая половина третьего сета практически полностью копировала события предыдущего сета. «Трентино» благодаря уверенной собственной игре и постоянным ошибкам «Факела» без проблем набирал очки и быстро завершил сет — 25:16.
Ещё один Игроки «Факела» в последнее время заслужили репутацию мастеров камбэка, но перед четвёртым сетом было тревожно за нашу команду. Права на ошибку у дружины из Нового Уренгоя не было, а «Трентино» явно поймал кураж и снижать уровень игры не собирался. Итальянцы начали партию с трёх очков на подаче Расселла и снова ушли в отрыв, но «Факел» и не думал сдаваться без боя. Иван Яковлев исполнил эйс (всего третий для нашей команды в матче), и тут же судьи зафиксировали ошибку у Расселла. Однако видеоповтор показал, что американец попал в площадку — 8:5 в пользу «Трентино».
Если в предыдущих партиях малейший перевес итальянцев за несколько розыгрышей превращался в устрашающий, то сейчас «Факел» зацепился. Эйс исполнил Ананьев, первым темпом забил Яковлев, но «Трентино» не сбавлял обороты и на подаче Ковачевича создал традиционно большой задел. Сняться приполярной команде удалось только при счёте 11:17. Игроки «Факела» даже в такой ситуации рук не опустили, но уверенность в себе таяла на глазах. В концовке Плачи использовал последний
В финале четырёхкратный чемпион турнира «Трентино» встретится с «Любе Чивитанова». «Факелу» же предстоит важнейший матч за третье место с польской «Ресовией». У нашей команды есть всё, чтобы обыграть поляков и добиться исторического успеха. Очень не хотелось бы, чтобы все победы новоуренгойцев в Польше остались на групповом этапе.
Клубный чемпионат мира по волейболу
Мужчины. Полуфиналы
«Любе Чивитанова» (Италия) — «Ресовия» (Польша) — 3:1 (29:31, 25:19, 25:14, 25:23)
«Факел» (Новый Уренгой, Россия) — «Трентино» (Италия) — 1:3 (25:22, 14:25, 16:25, 19:25).