ЖВК «Динамо» засчитано техническое поражение за неявку на матч с «Сахалином»

В субботу «Динамо» сообщило, что из-за погодных условий команда не смогла вылететь вовремя в Москву, волейболистки опоздали на стыковочный рейс в Южно-Сахалинск, где на 2 декабря был запланирован матч чемпионата России.

«Из-за погодных условий краснодарская команда не смогла вовремя вылететь на Сахалин, — говорится в сообщении пресс- службы. — Руководство «Динамо» обратилось в профессиональный спортивный клуб «Сахалин» с просьбой перенести матч четвертого тура женской суперлиги на 3 декабря. В связи с тем, что островные волейболистки в ближайший понедельник вылетают в Москву, где проведут подготовительные сборы к матчу с «Минчанкой», в просьбе было отказано. В 19:00 по сахалинскому времени (11:00 мск — прим. ТАСС) судейская бригада приняла решение засчитать техническое поражение «Динамо».