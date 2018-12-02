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23Хабиб Нурмагомедов на высоте 330 метров над Москвой
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
22:12 (мск), источник: ТАСС

Волейболисты «Факела» заняли третье место на клубном чемпионате мира

ТАСС, 2 декабря. Российский волейбольный клуб «Факел» из Нового Уренгоя одержал победу над польским клубом «Жешув» в матче за бронзу клубного чемпионата мира. Соревнования проходят в Польше.

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Источник: https://twitter.com/fakelvolley

Встреча завершилась со счетом 3−1 в пользу российской команды. Позднее в воскресенье в финале сыграют итальянские «Трентино» и «Кучине-Лубе».

«Факел» является победителем Кубка вызова CEV (Европейской конфедерации волейбола) сезона-2016/17, Кубка CEV сезона-2006/07, бронзовым призером чемпионата России сезона-2008/09. Команда впервые принимала участие в клубном чемпионате мира.

Действующим победителем турнира является казанский «Зенит», который завершил групповой этап на третьем месте в группе А и не пробился в плей-офф.

Клубный чемпионат мира: волейбольный «Факел» досрочно вышел в полуфинал
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