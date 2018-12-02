Волейболисты «Факела» заняли третье место на клубном чемпионате мира

Встреча завершилась со счетом 3−1 в пользу российской команды. Позднее в воскресенье в финале сыграют итальянские «Трентино» и «Кучине-Лубе».
«Факел» является победителем Кубка вызова CEV (Европейской конфедерации волейбола) сезона-2016/17, Кубка CEV сезона-2006/07, бронзовым призером чемпионата России сезона-2008/09. Команда впервые принимала участие в клубном чемпионате мира.
Действующим победителем турнира является казанский «Зенит», который завершил групповой этап на третьем месте в группе А и не пробился в плей-офф.