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10:01 (мск), источник: ТАСС

Волейболист «Факела» Волков включен в символическую сборную клубного чемпионата мира

ТАСС, 3 декабря. Доигровщик российского «Факела» Дмитрий Волков вошел в состав символической команды клубного чемпионата мира по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

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Источник: РИА "Новости"

В символическую сборную также вошли Симоне Джаннелли, Урос Ковачевич, Евгений Гребенников (все — «Трентино»), Цветан Соколов, Робертланди Симон и Драган Станкович (все — «Лабе»). Самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира признан волейболист «Трентино» Аарон Расселл.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победителем чемпионата мира в пятый раз в истории стал итальянский «Трентино», в финале обыгравший «Кучине-Лубе». Третье место занял российский «Факел».

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