Волейболист «Факела» Волков включен в символическую сборную клубного чемпионата мира

В символическую сборную также вошли Симоне Джаннелли, Урос Ковачевич, Евгений Гребенников (все — «Трентино»), Цветан Соколов, Робертланди Симон и Драган Станкович (все — «Лабе»). Самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира признан волейболист «Трентино» Аарон Расселл.

Победителем чемпионата мира в пятый раз в истории стал итальянский «Трентино», в финале обыгравший «Кучине-Лубе». Третье место занял российский «Факел».