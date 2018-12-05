Белорусские волейболисты проведут матчи 1/16 финала еврокубков

В Кубке ЕКВ волейболисты солигорского «Шахтера» на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» встретятся с греческим «Олимпиакосом».

Неделю назад в Пирее чемпионы Беларуси проиграли соперникам со счетом 0:3 (16:25, 15:25, 22:25).

Минский «Строитель» в ответном матче 1/16 финала Кубка вызова примет в спорткомплексе «Уручье» португальский «Спортинг». В Лиссабоне серебряные призеры белорусского первенства уступили с результатом 1:3 (19:25, 23:25, 27:25, 17:25).