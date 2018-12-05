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10:16 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские волейболисты проведут матчи 1/16 финала еврокубков

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейбольные клубы проведут сегодня домашние поединки 1/16 финала в розыгрышах европейских кубковых турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В Кубке ЕКВ волейболисты солигорского «Шахтера» на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» встретятся с греческим «Олимпиакосом».

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Неделю назад в Пирее чемпионы Беларуси проиграли соперникам со счетом 0:3 (16:25, 15:25, 22:25).

Минский «Строитель» в ответном матче 1/16 финала Кубка вызова примет в спорткомплексе «Уручье» португальский «Спортинг». В Лиссабоне серебряные призеры белорусского первенства уступили с результатом 1:3 (19:25, 23:25, 27:25, 17:25).

Оба белорусских представителя в еврокубках уверенно лидируют в национальном первенстве, набрав по 45 очков в 16 матчах.

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