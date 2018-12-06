Сборные получили «неуд» с оговоркой

Источник: Спорт-Экспресс

Антон Бабошин из Москвы

На прошедшей в Москве XVIII отчетной конференции Всероссийской федерации волейбола подвели итоги работы организации за последние два года, оценили выступление сборных страны и наградили тех, кто на протяжении долгих лет ковал славу отечественного спорта.

Собрание легенд

Нынешний год — особый для ВФВ и всего вида спорта в стране. Он вместил в себя сразу несколько знаменательных дат, прежде всего, 95-летие волейбола в стране. А также полвека с золотого дубля советских сборных на Играх в Мехико, 30 лет с олимпийского триумфа великолепной женской команды в Сеуле и 100-летие со дня рождения выдающегося тренера Гиви Ахвледиани.

Какие выдающиеся спортсмены собрались в этот день в зале, где проходила конференция, чтобы получить заслуженные почести. Георгий Мондзолевский, Роза Салихова, Нина Смолеева, Татьяна Сарычева, Людмила Михайловская, Вера Лантратова, Татьяна Третьякова, Татьяна Ромашкан, Марина Кумыш, Татьяна Сидоренко, Валентина Огиенко, Ольга Кривошеева, Светлана Корытова — от одного перечисления имен у давних болельщиков волейбола может захватить дух. И, конечно, тренер чемпионок Сеула Николай Карполь. А за его коллегу Ахвледиани награду получила дочь.

Кроме того, генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко был отмечен почетным знаком ОКР. Эта церемония стала хорошим завершением официальной части конференции.

Лидерство волейбола

Но еще до этого делегаты со всей страны провели около трех часов, в закрытом режиме обсуждая работу национальной федерации. По словам главы ВФВ Станислава Шевченко, она в последние два года была направлена, например, на решение вопросов организационного характера, направленных на повышение качества работы региональных федераций и волейбольных клубов, улучшение взаимодействия с руководителями регионов страны и дальнейшее развитие волейбола.

А также повышение уровня организации внутренних соревнований и проведение в России международных турниров, рост квалификации тренерских кадров и качества работы с резервом и многое другое.

— Необходимо подчеркнуть повышение роли волейбола в общественной жизни страны, — говорил во вступительном слове Шевченко. — 23 апреля нынешнего года президент России Владимир Путин вручил в Кремле награду «Герой труда» Николаю Карполю — за особые заслуги перед государством. В марте прошлого года в состав общественной палаты РФ был избран заслуженный тренер России Владимир Алекно. Министр спорта Павел Колобков совсем недавно встречался с тренерами и игроками казанского «Зенита» и калининградского «Локомотива». Это свидетельствует, что волейбол прочно занял одну из лидирующих позиций в отечественном спорте.

Сейчас неправильно что-то менять

Всего в повестке дня конференции было пять пунктов, но, пожалуй, самый интересный — подведение итогов выступлений национальных сборных. Как рассказал журналистам после окончания работы Шевченко, с очень информативными докладами выступили тренеры команд.

Оценки «удовлетворительно» от конференции получили большинство направлений — молодежные команды у мужчин и женщин, как по классическому, так и по пляжному волейболу, взрослые «пляжники». Исключением стали лишь основные мужская и женская сборные, без медалей вернувшиеся с первенств планеты. Но им отметка была поставлена с оговоркой.

— Мы отдельно выделили результаты чемпионатов мира у мужчин и женщин — оценка «неудовлетворительно», — отметил Шевченко. — Почему выделяли? Например, у мужчин из последних трех крупных международных турниров два выиграно — чемпионат Европы и Лига наций. Поэтому однозначно оценить нельзя, и конференция рассматривала только чемпионат мира.

При этом, как особо подчеркнул Шевченко, делать оргвыводы и рубить сплеча пока никто не собирается, предстоит глубокий анализ проделанной тренерскими штабами работы:

— Думаю, именно сейчас было бы неправильно что-то менять. Нам нужно еще раз хорошенько обдумать произошедшее на чемпионатах мира и двигаться дальше.

— Что считаете главными успехами федерации за последние годы?