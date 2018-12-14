Силы пока не равны. Московское «Динамо» победило «Локомотив»
«Динамо» оставило калининградский «Локомотив» без домашнего финала Кубка России. Пока москвички сильнее.
«Динамо» оставило калининградский «Локомотив» без домашнего финала Кубка России. Пока москвички сильнее.
«Финал четырёх» женского Кубка России в Калининграде стартовал с поражения действующего обладателя трофея. Казанское «Динамо» в четырёх сетах уступило красноярскому «Енисею» и не смогло защитить титул, которым владело последние два года. Ну, а главный фаворит финала скрывался во втором полуфинале, где впервые лицом к лицу встречались московское «Динамо» и калининградский «Локомотив».
Волейбол в самом западном регионе России любят. Недавно созданная женская команда уже успела обзавестись солидной группой поддержки, а удачное начало дебютного сезона в Суперлиге только прибавило «железнодорожницам» поклонников. Пусть в будний день собрать аншлаг на трибунах дворца спорта «Янтарный» у организаторов не получилось, тем не менее несколько тысяч зрителей пришли поддержать свою команду в самом важном матче в её недолгой истории.
«Локомотиву» предстояло доказать, что лидерство в Суперлиге не случайно, и команда уже сейчас готова биться за трофей. «Динамо» же приехало в Калининград с одной целью — вернуть себе титул после пятилетнего перерыва.
Началась встреча с эйса Гелены Гавелковой, но чешка тут же ошиблась на подаче, а две удачные атаки Аны Клегер вывели хозяек площадки вперёд. На подаче Екатерины Орловой калининградки достигли перевеса в три очка, причём один из розыгрышей получился спорным. Екатерина Ефимова была уверена, что попала в площадку атакой по диагонали, но видеоповтор зафиксировал аут. Снявшись, москвички тут же предприняли ответный рывок, которому способствовал классный ввод мяча в игру от Яны Щербань. Ошибки хозяек и мощные атаки Наталии Гончаровой помогли «Динамо» превратить 4:7 в 9:7 и заставили Андрея Воронкова воспользоваться
После паузы команда с запада России ушла с неудобной расстановки, но преимущество столичного коллектива продолжило расти. К середине партии «Локомотив» подобрался к соперницам на расстояние
«Динамо» здорово играло в защите, а в нападении безупречна была Гончарова. Плюс ко всему очередную отличную серию подач выдала Щербань. Яна ушла с подачи только тогда, когда перевес гостей уже достиг пяти баллов. В концовке роскошную скидку вдоль сетки сделала Гончарова, а после диагонали Гавелковой «Динамо» заработало пять сетболов — 24:19. Два из них «Локомотив» отыграл, но сразу после
На старте второго сета «Локомотив»
Наставник «Динамо» тут же взял
Дебют третьего сета остался за «Динамо». Гавелкова отыгралась от блока в аут, а Ефимова закрыла на блоке Клегер. При счёте 3:6 Воронков был вынужден взять ранний
Эйс Клегер и ошибки оппоненток помогли вновь возродили интригу, но полностью реализовать себя у кубинки
Тренер попросил девушек не терять концентрацию, и Фетисова тут же успокоила наставника эйсом. Правда, ошибка Щербань в нападении вернуло «Локо» небольшой перевес в концовке. Екатерина Орлова заработала очко с подачи и сделала весомую заявку на победу своей команды в третьем сете — 23:21. Сукомел вновь взял
С самого начала четвёртого сета болельщики «Локомотива» активно взялись за дело. Уж очень им хотелось увидеть
У «Локомотива» чувствовалось отсутствие вариативности в нападении — практически все атаки завершала Клегер, которой явно было трудно тащить команду в одиночку. У «Динамо» же постепенно стали проявляться проблемы с доводкой мяча до Гончаровой. Восстановившаяся после болезни Майя Огненович не всегда отдавала хорошие передачи на главную звезду чемпионок России. Но подопечные Воронкова отвечали на ошибки оппоненток неудачными действиями, а потому в роли лидера к концовке подошли волейболистки «Динамо». Как показалось, постепенно хозяйки площадки и сами перестали верить, что матч удастся спасти, и москвички уверенно довели четвёртый сет до победы — 25:20.
В финале московское «Динамо» будет очевидным фаворитом в противостоянии с «Енисеем», а калининградский «Локомотив» всё ещё имеет хорошие шансы на первую награду в своей истории. Подопечным Андрея Воронкова предстоит сыграть за третье место с казанским «Динамо», которое пока не может обрести былую мощь.