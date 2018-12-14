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00:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Силы пока не равны. Московское «Динамо» победило «Локомотив»

«Динамо» оставило калининградский «Локомотив» без домашнего финала Кубка России. Пока москвички сильнее.

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«Финал четырёх» женского Кубка России в Калининграде стартовал с поражения действующего обладателя трофея. Казанское «Динамо» в четырёх сетах уступило красноярскому «Енисею» и не смогло защитить титул, которым владело последние два года. Ну, а главный фаворит финала скрывался во втором полуфинале, где впервые лицом к лицу встречались московское «Динамо» и калининградский «Локомотив».

Волейбол в самом западном регионе России любят. Недавно созданная женская команда уже успела обзавестись солидной группой поддержки, а удачное начало дебютного сезона в Суперлиге только прибавило «железнодорожницам» поклонников. Пусть в будний день собрать аншлаг на трибунах дворца спорта «Янтарный» у организаторов не получилось, тем не менее несколько тысяч зрителей пришли поддержать свою команду в самом важном матче в её недолгой истории.

«Локомотиву» предстояло доказать, что лидерство в Суперлиге не случайно, и команда уже сейчас готова биться за трофей. «Динамо» же приехало в Калининград с одной целью — вернуть себе титул после пятилетнего перерыва.

Щербань наподавала на сет

Началась встреча с эйса Гелены Гавелковой, но чешка тут же ошиблась на подаче, а две удачные атаки Аны Клегер вывели хозяек площадки вперёд. На подаче Екатерины Орловой калининградки достигли перевеса в три очка, причём один из розыгрышей получился спорным. Екатерина Ефимова была уверена, что попала в площадку атакой по диагонали, но видеоповтор зафиксировал аут. Снявшись, москвички тут же предприняли ответный рывок, которому способствовал классный ввод мяча в игру от Яны Щербань. Ошибки хозяек и мощные атаки Наталии Гончаровой помогли «Динамо» превратить 4:7 в 9:7 и заставили Андрея Воронкова воспользоваться тайм-аутом.

После паузы команда с запада России ушла с неудобной расстановки, но преимущество столичного коллектива продолжило расти. К середине партии «Локомотив» подобрался к соперницам на расстояние одного-двух очков, но отыграть отставание никак не мог, а после блока Клегер в аут наставник «Локо» вновь прервал встречу.

«Динамо» здорово играло в защите, а в нападении безупречна была Гончарова. Плюс ко всему очередную отличную серию подач выдала Щербань. Яна ушла с подачи только тогда, когда перевес гостей уже достиг пяти баллов. В концовке роскошную скидку вдоль сетки сделала Гончарова, а после диагонали Гавелковой «Динамо» заработало пять сетболов — 24:19. Два из них «Локомотив» отыграл, но сразу после тайм-аута Бояна Живкович ошиблась на подаче и завершила первую партию — 25:21 в пользу «Динамо».

«Динамо» рвануло в концовке

На старте второго сета «Локомотив» из-за собственных ошибок опять оказался в роли догоняющих. Обе команды прекрасно играли в защите, радуя болельщиков красивыми длинными розыгрышами, но большинство из них завершились в пользу «Динамо». У дружины из Калининграда буксовала в нападении кубинка Ана Клегер. Соперницы если и не блокировали её атаки, то почти всегда смягчали. Получив отставание в четыре очка в самом начале сета, «Локомотив» смог мгновенно вернуться в игру за счёт трёх эйсов Ирины Воронковой кряду.

Наставник «Динамо» тут же взял тайм-аут, стараясь сбить порыв оппоненток. Трюк сработал, но калининградки явно нащупали свою игру и получили уверенность в своих силах. Классный первый темп показала Орлова, сквозь двойной блок прошла Юлия Подскальная. Команды затеяли обмен выигранными розыгрышами, который продолжался вплоть до счёта 19:19. Хорошая подача Гончаровой помогла «Динамо» выйти вперёд на два очка, и Воронков использовал тайм-аут. При счёте 22:21 в пользу бело-голубых судьи отдали очко «Локомотиву», но Александр Сукомел попросил видеоповтор, который показал касание блока у волейболистки из Калининграда. В следующем эпизоде «челлендж» уже взял Воронков, но его попытка оказалась неудачной, и «Динамо» получило три сетбола. Точку в партии поставил классный блок Ирины Фетисовой — 25:22 в пользу клуба из Москвы.

«Локомотив» набирает ход

Дебют третьего сета остался за «Динамо». Гавелкова отыгралась от блока в аут, а Ефимова закрыла на блоке Клегер. При счёте 3:6 Воронков был вынужден взять ранний тайм-аут. После паузы «Локомотив» зацепился. Помог удачный видеоповтор, зафиксировавший, что мяч коснулся линии после удара Клегер. Тут же Подскальная поставила блок и сделала счёт равным — 7:7. Дальнейшее развитие событий напоминало вторую партию, но лишь до очередного спурта «динамовок». Стабильная подача Гончаровой и классные действия на блоке принесли подопечным Сукомела хороший перевес — 14:10. Партия не успела перевалить через экватор, а наставник «железнодорожниц» уже использовал оба тайм-аута.

Эйс Клегер и ошибки оппоненток помогли вновь возродили интригу, но полностью реализовать себя у кубинки всё-таки не получалось. Бело-голубые в очередной раз легко «зачехлили» лидера нападения хозяек, но видеоповтор показал, что игрок «Динамо» коснулась блока. Этот момент взбодрил как болельщиков, так и волейболисток «Локомотива». Впервые за долгое время им удалось заполучить лидерство — 19:18 — и заставить Сукомела прервать игру.

Тренер попросил девушек не терять концентрацию, и Фетисова тут же успокоила наставника эйсом. Правда, ошибка Щербань в нападении вернуло «Локо» небольшой перевес в концовке. Екатерина Орлова заработала очко с подачи и сделала весомую заявку на победу своей команды в третьем сете — 23:21. Сукомел вновь взял тайм-аут, сразу после которого Клегер вывела «Локомотив» на сетболы. Гончарова мощнейшим ударом попала по пальцам, но уже в следующем розыгрыше ошиблась, позволив команде из Калининграда выиграть партию — 25:23.

Одной Клегер против «Динамо» мало

С самого начала четвёртого сета болельщики «Локомотива» активно взялись за дело. Уж очень им хотелось увидеть тай-брейк и чудесное спасение своих любимиц. Но в планы «Динамо» откладывать выход в финал не входило. Безошибочная подача Ефимовой, блок Огненович и неточности в атакующей игре Юлии Кутюковой привели к тому, что москвички добились перевеса в четыре очка. Тайм-аут Воронкова картину на площадке никак не изменил. Подопечные Сукомела удерживали преимущество, но калининградки продолжали бороться. Прибалтийские девушки трижды подряд закрыли на блоке Гончарову, вплотную подобравшись к соперницам — 11:12.

У «Локомотива» чувствовалось отсутствие вариативности в нападении — практически все атаки завершала Клегер, которой явно было трудно тащить команду в одиночку. У «Динамо» же постепенно стали проявляться проблемы с доводкой мяча до Гончаровой. Восстановившаяся после болезни Майя Огненович не всегда отдавала хорошие передачи на главную звезду чемпионок России. Но подопечные Воронкова отвечали на ошибки оппоненток неудачными действиями, а потому в роли лидера к концовке подошли волейболистки «Динамо». Как показалось, постепенно хозяйки площадки и сами перестали верить, что матч удастся спасти, и москвички уверенно довели четвёртый сет до победы — 25:20.

В финале московское «Динамо» будет очевидным фаворитом в противостоянии с «Енисеем», а калининградский «Локомотив» всё ещё имеет хорошие шансы на первую награду в своей истории. Подопечным Андрея Воронкова предстоит сыграть за третье место с казанским «Динамо», которое пока не может обрести былую мощь.

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