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22:13 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» вышли в финал Кубка Беларуси

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» обыграли соперниц из брестского «Прибужья» — 3:0 (27:25, 25:16, 25:23) и вышли в финал Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В матче, который состоялся в спорткомплексе МАПИД, белорусский представитель в российской суперлиге испытывал серьезные трудности в концовке первой партии. Брестчанки уверенно действовали в защите и смогли забить несколько важных мячей. Нападение Анны Гришкевич помогло «Минчанке» избежать поражения в первом сете. Далее подопечные главного тренера Виктора Гончарова играли более уверенно и добились победы.

Оппонентом минского клуба в борьбе за почетный трофей станут волейболистки могилевского «Коммунальника», которые в сложном поединке победили в пяти партиях мозырскую «Жемчужину Полесья» — 3:2 (25:20, 21:25, 17:25, 25:23, 15:11).

Финал розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд состоится 15 декабря в 14.00 в спорткомплексе МАПИД.

В текущем сезоне «Минчанка» выступает в российской суперлиге и на внутренней арене принимает участие в Кубке страны и плей-офф чемпионата.

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