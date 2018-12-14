Волейболистки «Минчанки» вышли в финал Кубка Беларуси

В матче, который состоялся в спорткомплексе МАПИД, белорусский представитель в российской суперлиге испытывал серьезные трудности в концовке первой партии. Брестчанки уверенно действовали в защите и смогли забить несколько важных мячей. Нападение Анны Гришкевич помогло «Минчанке» избежать поражения в первом сете. Далее подопечные главного тренера Виктора Гончарова играли более уверенно и добились победы.