Волейболистки «Минчанки» вышли в финал Кубка Беларуси
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» обыграли соперниц из брестского «Прибужья» — 3:0 (27:25, 25:16, 25:23) и вышли в финал Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» обыграли соперниц из брестского «Прибужья» — 3:0 (27:25, 25:16, 25:23) и вышли в финал Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче, который состоялся в спорткомплексе МАПИД, белорусский представитель в российской суперлиге испытывал серьезные трудности в концовке первой партии. Брестчанки уверенно действовали в защите и смогли забить несколько важных мячей. Нападение Анны Гришкевич помогло «Минчанке» избежать поражения в первом сете. Далее подопечные главного тренера Виктора Гончарова играли более уверенно и добились победы.
Оппонентом минского клуба в борьбе за почетный трофей станут волейболистки могилевского «Коммунальника», которые в сложном поединке победили в пяти партиях мозырскую «Жемчужину Полесья» — 3:2 (25:20, 21:25, 17:25, 25:23, 15:11).
Финал розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд состоится 15 декабря в 14.00 в спорткомплексе МАПИД.
В текущем сезоне «Минчанка» выступает в российской суперлиге и на внутренней арене принимает участие в Кубке страны и