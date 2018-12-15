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16:39 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» завоевали Кубок Беларуси

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» завоевали Кубок Беларуси, обыграв в решающем матче могилевский «Коммунальник» со счетом 3:0 (25:15, 25:14, 25:18), передает корреспондент БЕЛТА.

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Столичная команда, выступающая в российской суперлиге, являлась фаворитом турнира. В финальной игре на подаче могилевчанки Виктории Артемовой подопечные Виктора Гончарова испытывали серьезные проблемы с приемом мяча, но за счет более уверенных действий на блоке и в нападении смогли выиграть матч. «Минчанка», как и годом ранее, завоевала почетный трофей.

Третье место в Кубке заняла мозырская «Жемчужина Полесья», которая в матче за бронзу одолела брестское «Прибужье» — 3:2.

Волейболистки «Минчанки» в этом месяце продолжат выступать на международной арене. В Лиге чемпионов 19 декабря белорусский клуб примет в спорткомплексе «Уручье» итальянскую «Новару», а 23 декабря сыграет на домашней площадке с краснодарским «Динамо».

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