Волейболистки «Минчанки» завоевали Кубок Беларуси

Столичная команда, выступающая в российской суперлиге, являлась фаворитом турнира. В финальной игре на подаче могилевчанки Виктории Артемовой подопечные Виктора Гончарова испытывали серьезные проблемы с приемом мяча, но за счет более уверенных действий на блоке и в нападении смогли выиграть матч. «Минчанка», как и годом ранее, завоевала почетный трофей.