Волейболистки «Минчанки» завоевали Кубок Беларуси

Столичная команда, выступающая в российской суперлиге, являлась фаворитом турнира. В финальной игре на подаче могилевчанки Виктории Артемовой подопечные Виктора Гончарова испытывали серьезные проблемы с приемом мяча, но за счет более уверенных действий на блоке и в нападении смогли выиграть матч. «Минчанка», как и годом ранее, завоевала почетный трофей.
Третье место в Кубке заняла мозырская «Жемчужина Полесья», которая в матче за бронзу одолела брестское «Прибужье» — 3:2.
Волейболистки «Минчанки» в этом месяце продолжат выступать на международной арене. В Лиге чемпионов 19 декабря белорусский клуб примет в спорткомплексе «Уручье» итальянскую «Новару», а 23 декабря сыграет на домашней площадке с краснодарским «Динамо».