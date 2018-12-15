Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:30
Миннесота Уайлд
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фулхэм0
Вест Хэм Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия Д2
Вердер1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реал1
Райо Вальекано0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер0
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:30
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Эйбар
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18:15
Вальядолид2
Атлетико3
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас1
Лестер0
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд0
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур1
Бернли0
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд3
Кардифф Сити2
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон Уондерерс2
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм0
Боруссия М0
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт2
Герта1
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург1
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-960
Бавария4
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д2
Фрайбург0
Биатлон. Биатлон
16:45
Хохфильцен (Австрия)
Гонка преследования (М)
Хоккей. Европа
15:45
Россия7
Чехия2
Хоккей. НХЛ
16.12
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
16.12
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
16.12
Нью-Йорк Айлендерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
16.12
Питтсбург Пингвинз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
16.12
Вашингтон Кэпиталз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
16.12
Коламбус Блю Джэкетс
Анахайм Дакс
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити3
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе1
Реал Сосьедад0
Хоккей. НХЛ
16.12
Нэшвилл Предаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
16.12
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Биатлон. Биатлон
13:30
Хохфильцен (Австрия)
Гонка преследования (Ж)
Хоккей. НХЛ
16.12
Ванкувер Кэнакс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. Европа
11:30
Финляндия3
Швеция2
Все события
Фоторепортажи
14«Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес
13«Локомотив» проиграл «Шальке» и покидает еврокубки
21:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казанский «Зенит» в пятый раз подряд выиграл Кубок России

23 декабря в чемпионате России казанцы примут дома «Нову» (Новокуйбышевск).

Наверх
Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 15 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня на родной площадке казанский «Зенит» выиграл свой восьмой Кубок России, победив в финале со счетом 3:1 питерских одноклубников. Пять лет подряд казанцы выигрывают почетный трофей.

Эту встречу в нашем волейболе в последнее время ждут с нетерпением, это «Газпромовское» дерби стало ярким событием в чемпионате России. Новорожденный питерский «Зенит» благодаря финансовым возможностям своего генерального спонсора и старым волейбольным традициям города с первого же сезона, а прошлый был первым в жизни этого клуба, стал одним фаворитов первенства страны.

В прошлом чемпионате России единственное поражение казанцы потерпели как раз в Санкт-Петербурге. А затем два «Зенита» встретились в финале плей-офф чемпионата страны, где казанцы безжалостно, со счетом 3−0 в серии, поставили на место дерзкого дебютанта. А уже в ходе нынешнего сезона в Казани «Зениты» разыграли Суперкубок России.

Нынешний Кубок России-2018 публике представил великий российский волейболист, любимец белгородской и казанской публики Сергей Тетюхин, чья игровая майка с номером 8 красуется под сводами казанского центра волейбола «Санкт-Петербург».

Как и в полуфинале, казанцы начали игру в привычном составе: Мэтью Андерсон, Артем Вольвич, Эрвин Нгапет, Александр Бутько, Вадим Лихошерстов, Максим Михайлов и либеро Алексей Вербов.

Как и вчера в полуфинале, казанцы первую партию проиграли, хотя большую часть сета вели в счете. Иногда хозяева отрывались на 4 очка, 11:7, но к середине партии игра выровнялась. Питерцы переломили ход партии на подачах своего кубинского легионера Ореола Камехо. Он сделал два эйса, потом прошил насквозь всю защиту хозяев мощнейшим ударом, 19:23. Но хозяева едва не спаслись усилиями Михайлова, 23:24 после его эйса, однако затем Максим подал в аут, 23:25.

Второй сет казанцы выиграли уверенно, сразу же поведя в счете с начала партии. Два подряд эйса Андерсона, 9:4. Эйс Нгапета, 17:9. Хозяева не оставили питерцам ни одного шанса в этой партии, превосходя гостей во всех компонентах волейбола. Очень мощно заработал казанский блок, 18:12, два раза кряду закрываем питерскую атаку, 23:15. А точку в сете фирменным эйсом поставил Михайлов, 25:18. Эйсовая партия получилась, четыре подачи навылет у хозяев, две у гостей.

По такому же сценарию прошел и третий сет. Казанцы неумолимо дожимают одноклубников. После 4:4 — 9:6 с подачи Андерсона. Ошибаются соперники примерно одинаково, но в атаке хозяева заметно точнее. И подача летит у казанцев, 14:9 эйс Михайлова. Права, на блоке питерцы подтянулись, что, впрочем, никак не сказалось на динамике счета. Добиваем соперника, 23:16 удар Нгапета, точку в партии ставят питерцы, подачей в сетку, 25:20.

Не собираясь откладывать начало привычной для них церемонии награждения, казанцы вновь уходят вперед благодаря подавляющему превосходству на подаче. К середине четвертой партии в активе «Зенита-Казань» было 10 эйсов, у питерского «Зенита» — 2, комментарии излишни. Одиннадцатый эйс от Бутько, 17:10. Скидка Михайлова, 21:13, кубок все ближе. Трибуны уже ревут в предчувствии очередного триумфа любимой команды. Андерсон пробивает всю оборону питерцев, 23:14, 24:15 питерцы подают в сетку, 25:17 от рук Михайлова.

По количеству выигранных Кубков России казанцы догнали «Белогорье», у обоих клубов по 8 кубков, по остальным выигранным почетным трофеям «Зенит-Казань» давно обогнал белгородцев.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (23:25, 25:18, 25:20, 25:17). Самые результативные: «Зенит-Казань» — Михайлов (20), Андерсон (15), Нгапет (13); «Зенит» (СПб) — Грозер (20), Камехо (13).

23 декабря в чемпионате России казанцы примут дома «Нову» (Новокуйбышевск). В отечественном первенстве «Зенит-Казань» лидирует единолично, 8 побед в 8 матчах.

Леонов о новой ледовой арене: Помимо хоккея здесь будем развивать фигурное катание и шорт-трек
Россия раздавила Чехию в Москве и поехала за кубком в Петербург
Америка избивала русскую молодежь. Наши отомстили  победой
Фуркад вернулся, Бе разучился стрелять, Логинов без подиума
Почему лыжи не показывают по ТВ. Чем Устюгов хуже Шипулина?
Солари как Рианчо, Иско как Глушаков. Что происходит с «Реалом»
Болельщик «Спартака» подаст встречный иск к клубу за побои
Бэйл не поможет «Реалу» в матче с «Райо Вальекано»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь