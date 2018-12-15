Казанский «Зенит» в пятый раз подряд выиграл Кубок России

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 15 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня на родной площадке казанский «Зенит» выиграл свой восьмой Кубок России, победив в финале со счетом 3:1 питерских одноклубников. Пять лет подряд казанцы выигрывают почетный трофей.

Эту встречу в нашем волейболе в последнее время ждут с нетерпением, это «Газпромовское» дерби стало ярким событием в чемпионате России. Новорожденный питерский «Зенит» благодаря финансовым возможностям своего генерального спонсора и старым волейбольным традициям города с первого же сезона, а прошлый был первым в жизни этого клуба, стал одним фаворитов первенства страны.

В прошлом чемпионате России единственное поражение казанцы потерпели как раз в Санкт-Петербурге. А затем два «Зенита» встретились в финале плей-офф чемпионата страны, где казанцы безжалостно, со счетом 3−0 в серии, поставили на место дерзкого дебютанта. А уже в ходе нынешнего сезона в Казани «Зениты» разыграли Суперкубок России.

Нынешний Кубок России-2018 публике представил великий российский волейболист, любимец белгородской и казанской публики Сергей Тетюхин, чья игровая майка с номером 8 красуется под сводами казанского центра волейбола «Санкт-Петербург».

Как и в полуфинале, казанцы начали игру в привычном составе: Мэтью Андерсон, Артем Вольвич, Эрвин Нгапет, Александр Бутько, Вадим Лихошерстов, Максим Михайлов и либеро Алексей Вербов.

Как и вчера в полуфинале, казанцы первую партию проиграли, хотя большую часть сета вели в счете. Иногда хозяева отрывались на 4 очка, 11:7, но к середине партии игра выровнялась. Питерцы переломили ход партии на подачах своего кубинского легионера Ореола Камехо. Он сделал два эйса, потом прошил насквозь всю защиту хозяев мощнейшим ударом, 19:23. Но хозяева едва не спаслись усилиями Михайлова, 23:24 после его эйса, однако затем Максим подал в аут, 23:25.

Второй сет казанцы выиграли уверенно, сразу же поведя в счете с начала партии. Два подряд эйса Андерсона, 9:4. Эйс Нгапета, 17:9. Хозяева не оставили питерцам ни одного шанса в этой партии, превосходя гостей во всех компонентах волейбола. Очень мощно заработал казанский блок, 18:12, два раза кряду закрываем питерскую атаку, 23:15. А точку в сете фирменным эйсом поставил Михайлов, 25:18. Эйсовая партия получилась, четыре подачи навылет у хозяев, две у гостей.

По такому же сценарию прошел и третий сет. Казанцы неумолимо дожимают одноклубников. После 4:4 — 9:6 с подачи Андерсона. Ошибаются соперники примерно одинаково, но в атаке хозяева заметно точнее. И подача летит у казанцев, 14:9 эйс Михайлова. Права, на блоке питерцы подтянулись, что, впрочем, никак не сказалось на динамике счета. Добиваем соперника, 23:16 удар Нгапета, точку в партии ставят питерцы, подачей в сетку, 25:20.

Не собираясь откладывать начало привычной для них церемонии награждения, казанцы вновь уходят вперед благодаря подавляющему превосходству на подаче. К середине четвертой партии в активе «Зенита-Казань» было 10 эйсов, у питерского «Зенита» — 2, комментарии излишни. Одиннадцатый эйс от Бутько, 17:10. Скидка Михайлова, 21:13, кубок все ближе. Трибуны уже ревут в предчувствии очередного триумфа любимой команды. Андерсон пробивает всю оборону питерцев, 23:14, 24:15 питерцы подают в сетку, 25:17 от рук Михайлова.

По количеству выигранных Кубков России казанцы догнали «Белогорье», у обоих клубов по 8 кубков, по остальным выигранным почетным трофеям «Зенит-Казань» давно обогнал белгородцев.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (23:25, 25:18, 25:20, 25:17). Самые результативные: «Зенит-Казань» — Михайлов (20), Андерсон (15), Нгапет (13); «Зенит» (СПб) — Грозер (20), Камехо (13).