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11:56 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские волейболисты узнали соперников в Евролиге-2019

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Европейской конфедерации волейбола в Люксембурге состоялась жеребьевка очередного розыгрыша Евролиги, белорусские национальные сборные узнали своих соперников в этом турнире, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФВ.

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Женская команда выступит в золотой Лиге в группе С. Соперниками белорусских волейболисток станут команды Азербайджана, Финляндии, Испании.

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Право сыграть в золотой Евролиге получила и мужская сборная, занявшая в прошлом сезоне второе место в дивизионе рангом ниже. Подопечные главного тренера Виктора Бекши встретятся со сборными Финляндии, Чехии и Украины.

Домашние матчи национальные команды по волейболу проведут с 25—26 мая по 1—2 июня, после чего сыграют на выезде.

Мужская сборная Беларуси ранее семь раз принимала участие в Евролиге и наиболее высокого результата добилась в 2008 году, заняв пятое место. Женская команда четырежды выступала в этом турнире. Летом 2018-го белоруски заняли шестое место в Евролиге.

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