Белорусские волейболисты узнали соперников в Евролиге-2019
16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
Женская команда выступит в золотой Лиге в группе С. Соперниками белорусских волейболисток станут команды Азербайджана, Финляндии, Испании.
Право сыграть в золотой Евролиге получила и мужская сборная, занявшая в прошлом сезоне второе место в дивизионе рангом ниже. Подопечные главного тренера Виктора Бекши встретятся со сборными Финляндии, Чехии и Украины.
Домашние матчи национальные команды по волейболу проведут с
Мужская сборная Беларуси ранее семь раз принимала участие в Евролиге и наиболее высокого результата добилась в 2008 году, заняв пятое место. Женская команда четырежды выступала в этом турнире. Летом 2018-го белоруски заняли шестое место в Евролиге.