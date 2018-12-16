Белорусские волейболисты узнали соперников в Евролиге-2019

Женская команда выступит в золотой Лиге в группе С. Соперниками белорусских волейболисток станут команды Азербайджана, Финляндии, Испании.

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Право сыграть в золотой Евролиге получила и мужская сборная, занявшая в прошлом сезоне второе место в дивизионе рангом ниже. Подопечные главного тренера Виктора Бекши встретятся со сборными Финляндии, Чехии и Украины.

Домашние матчи национальные команды по волейболу проведут с 25—26 мая по 1—2 июня , после чего сыграют на выезде.