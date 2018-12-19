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15«Я считаю, что я особенный»
830. Алексей Швед
10:49 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» проведут первый домашний матч в Лиге чемпионов

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» проведут сегодня первый домашний матч в Лиге чемпионов против итальянской «Новары», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча группы С начнется во Дворце спорта «Уручье» в 20.00.

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Итальянский клуб является серебряным призером национального чемпионата и удачно стартовал в текущем розыгрыше Лиги, обыграв в первом туре польскую команду «Будовляны» из Лодзи — 3:0. «Минчанка» на старте этого турнира уступила на выезде французскому «Расингу» из Канн — 0:3.

Перед игрой с «Новарой» минчанки порадовали болельщиков победой в Кубке Беларуси. Вернулась в строй после травмы и основная нападающая белорусок Анна Гришкевич, которая уже набрала неплохие игровые кондиции.

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