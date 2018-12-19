Волейболистки «Минчанки» проведут первый домашний матч в Лиге чемпионов

Встреча группы С начнется во Дворце спорта «Уручье» в 20.00.

Читайте также «Минчанка» выиграла международный турнир в Беларуси

Итальянский клуб является серебряным призером национального чемпионата и удачно стартовал в текущем розыгрыше Лиги, обыграв в первом туре польскую команду «Будовляны» из Лодзи — 3:0. «Минчанка» на старте этого турнира уступила на выезде французскому «Расингу» из Канн — 0:3.