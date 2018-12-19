Югра претендует на проведение матчей ЧМ по волейболу в 2022 году
ТАСС, 19 декабря. Губернатор
ТАСС, 19 декабря. Губернатор
В ноябре на конгрессе Международной федерации волейбола было объявлено о том, что чемпионат мира 2022 года пройдет в России. Сроки и место проведения соревнований будут определены в феврале 2019 года.
«Ханты-Мансийский автономный округ — Югра располагает опытом, инфраструктурой для проведения международных мероприятий, готов провести чемпионат мира по волейболу в 2022 году на достойном уровне», — написала Комарова в обращении.
С 2008 по 2014 год в Югре проводились матчи Мировой лиги по волейболу с участием сильнейших сборных мира.
Ранее Шевченко сообщил ТАСС о том, что заявку на проведение матчей чемпионата мира подали десять городов. «В каких именно шести городах пройдет турнир, пока не скажу. У нас предложений больше, чем нужно. Буквально на прошлой неделе у меня была встреча с волейболистами клуба “Зенит- Казань”, они высказали пожелание, чтобы столица Татарстана была в числе организаторов турнира», — отметил Колобков.
Чемпионаты мира по волейболу среди мужчин проводятся раз в четыре года начиная с 1949 года. Дважды турниры проходили в СССР (1952, 1962). Россия ни разу не принимала чемпионаты мира.