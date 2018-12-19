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14:23 (мск), источник: ТАСС

Югра претендует на проведение матчей ЧМ по волейболу в 2022 году

ТАСС, 19 декабря. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова направила министру спорта РФ Павлу Колобкову и президенту Всероссийской федерации волейбола Станиславу Шевченко обращение с просьбой о включении Югры в число регионов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

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Источник: РИА "Новости"

В ноябре на конгрессе Международной федерации волейбола было объявлено о том, что чемпионат мира 2022 года пройдет в России. Сроки и место проведения соревнований будут определены в феврале 2019 года.

«Ханты-Мансийский автономный округ — Югра располагает опытом, инфраструктурой для проведения международных мероприятий, готов провести чемпионат мира по волейболу в 2022 году на достойном уровне», — написала Комарова в обращении.

С 2008 по 2014 год в Югре проводились матчи Мировой лиги по волейболу с участием сильнейших сборных мира.

Ранее Шевченко сообщил ТАСС о том, что заявку на проведение матчей чемпионата мира подали десять городов. «В каких именно шести городах пройдет турнир, пока не скажу. У нас предложений больше, чем нужно. Буквально на прошлой неделе у меня была встреча с волейболистами клуба “Зенит- Казань”, они высказали пожелание, чтобы столица Татарстана была в числе организаторов турнира», — отметил Колобков.

Чемпионаты мира по волейболу среди мужчин проводятся раз в четыре года начиная с 1949 года. Дважды турниры проходили в СССР (1952, 1962). Россия ни разу не принимала чемпионаты мира.

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