Волейбольные клубы, не погасившие долги перед ВФВ, не будут допущены до ЧР

Решение было принято в среду на исполкоме организации. Члены исполкома приняли решение обязать клубы, имеющие задолженность перед ВФВ, не позднее 31 января 2019 года погасить указанные долги. Кроме того, было решено проинформировать клубы об имеющихся у них задолженностях перед федерацией.

«В случае наличия задолженности клуба перед ВФВ на 1 февраля 2019 года, директорату всероссийских соревнований строго следовать п. 1.33 “Положения о чемпионате России 2019 года” и не допускать команды данного клуба до игр чемпионата России с зачетом поражения, как в случае неявки на матч», — говорится в решении исполкома ВФВ.