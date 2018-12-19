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15:41 (мск), источник: Р-Спорт

Волейбольные клубы, не погасившие долги перед ВФВ, не будут допущены до ЧР

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Клубы, не погасившие долги перед Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ) до 31 января, не будут допущены к участию в чемпионате России, сообщается на сайте ВФВ.

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Решение было принято в среду на исполкоме организации. Члены исполкома приняли решение обязать клубы, имеющие задолженность перед ВФВ, не позднее 31 января 2019 года погасить указанные долги. Кроме того, было решено проинформировать клубы об имеющихся у них задолженностях перед федерацией.

«В случае наличия задолженности клуба перед ВФВ на 1 февраля 2019 года, директорату всероссийских соревнований строго следовать п. 1.33 “Положения о чемпионате России 2019 года” и не допускать команды данного клуба до игр чемпионата России с зачетом поражения, как в случае неявки на матч», — говорится в решении исполкома ВФВ.

Также в соответствии с поручением президиума ВФВ и обращениями клубов члены исполкома решили увеличить с 31 января 2019 года штраф за повторное нарушение требований «Положения о чемпионате России» в разделе «Условия проведения соревнований» до 200 тысяч рублей.

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