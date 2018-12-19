Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение от «Новары» в Лиге чемпионов

Стартовый отрезок игры в спорткомплексе «Уручье» остался за гостьями, которые усилиями Стефаны Велькович и Кристины Чиричеллы победили в первом сете. Белорусская команда уверенно сыграла против вице-чемпиона Италии на блоке. Дарья Володько и Анна Гришкевич, уже восстановившаяся после травмы, уверенно атаковали хозяек площадки. Самыми результативными игроками прошедшей игры стали Богдана Анисова (13 очков) и Мишель Барч-Хакли (20 очков).