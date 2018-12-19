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22:05 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение от «Новары» в Лиге чемпионов

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение от итальянский «Новары» во втором туре Лиги чемпионов со счетом 0:3 (19:25, 32:34, 16:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Стартовый отрезок игры в спорткомплексе «Уручье» остался за гостьями, которые усилиями Стефаны Велькович и Кристины Чиричеллы победили в первом сете. Белорусская команда уверенно сыграла против вице-чемпиона Италии на блоке. Дарья Володько и Анна Гришкевич, уже восстановившаяся после травмы, уверенно атаковали хозяек площадки. Самыми результативными игроками прошедшей игры стали Богдана Анисова (13 очков) и Мишель Барч-Хакли (20 очков).

В третьем туре Лиги чемпионов «Минчанка» сыграет 22 января 2019 года на выезде против польского клуба «Будовляны» из Лодзи. Ближайший матч в российской суперлиге подопечные Виктора Гончарова проведут 23 декабря в «Уручье» против краснодарского «Динамо».

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