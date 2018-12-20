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10:43 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Волейболистки «Минчанки» проиграли итальянской «Новаре» на групповой стадии ЛЧ

Накануне «Минчанка» провела второй матч на групповой стадии Лиги чемпионов, и он, как и первый, увы, закончился «сухим» поражением белорусок. На сей раз команда Виктора Гончарова уступила на своей площадке итальянской «Новаре».

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

Несмотря на то, что вице-чемпион Италии считался букмекерами очевидным фаворитом в этой игре, «Минчанка» сумела навязать борьбу именитому сопернику и могла выиграть как минимум одну партию. Однако реализовать несколько матчболов, которые были у нашей команды во втором сете, к сожалению, не удалось. А в третьей партии «Новара», воодушевленная успехом в крайне валидольном втором сете, своего уже не упустила. Итог игры — 0:3 (19:25, 32:34, 16:25).

Увы, но «Минчанка» так и не смогла подобрать ключи к итальянской защите и была хуже, чем «Новара», в атаке. На приеме и при собственном блоке получилось неплохо. Но для того, чтобы одолеть одну из лучших команд Европы, этого оказалось недостаточно.

Тем не менее на послематчевой пресс-конференции рулевой «Новары» Массимо Барболини похвалил соперника, признав, что это был тяжелый матч, в котором его команда оставалась максимально сконцентрированной.

Отдал должное своим волейболисткам и главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров. «Я считаю, что борьба где-то была равной. Я вижу очень большой прогресс в нашей команде, практически во всех линиях. Команда шаг за шагом идет вперед. Хоть мы сегодня и с поражением, но я, как тренер, счастлив, что наша белорусская команда доставила болельщикам и людям, преданным волейболу, удовольствие своей игрой, и наши зрители были с нами до последнего розыгрыша», — цитирует специалиста vcminsk.com.

Напомним, что в первой игре группового этапа Лиги чемпионов «Минчанка» 21 ноября в гостях проиграла французскому «Канну» (0:3).

В третьем туре наша команда встретится с польским клубом «Будовляны». Этот поединок пройдет 23 января.

Турнирное положение в квартете С на данный момент выглядит так: 1. «Новара» — 6 очков (2 матча), 2. «Канн» — 3 (1), 3. «Будовляны» — 0 (1), 4. «Минчанка» — 0 (2).

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