Московское «Динамо» обыграло «Бухарест» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» победили румынский «Бухарест» в выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» победили румынский «Бухарест» в выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы E, состоявшаяся в Бухаресте, завершилась со счетом 3−0 (25:21, 29:27, 29:27) в пользу гостей. В составе российской команды самой результативной стала Наталья Гончарова, набравшая 22 очка.
В следующем туре 24 января «Динамо» на выезде сыграет с польским клубом «Хемик».