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20 декабря, источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» обыграло «Бухарест» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» победили румынский «Бухарест» в выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы E, состоявшаяся в Бухаресте, завершилась со счетом 3−0 (25:21, 29:27, 29:27) в пользу гостей. В составе российской команды самой результативной стала Наталья Гончарова, набравшая 22 очка.

В следующем туре 24 января «Динамо» на выезде сыграет с польским клубом «Хемик».

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