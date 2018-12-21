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01:32 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболисты казанского «Зенита» победили бельгийский «Кнак» в матче ЛЧ

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Волейболисты казанского «Зенита» переиграли на выезде бельгийский «Кнак» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы А, прошедшая в четверг в Бельгии, завершилась со счетом 3−1 (25:18, 20:25, 25:23, 25:19) в пользу российской команды.

В следующем матче турнира «Зенит» сыграет с турецким «Халкбанком» в Анкаре 16 января 2019 года.

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