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22:28 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» и «Строителя» сыграют в финале Кубка Беларуси

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гомельском спорткомплексе «Локомотив» определены финалисты розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» нанес поражение в полуфинале борисовскому БАТЭ-БГУФК — 3:1. Восьмикратный обладатель почетного трофея минский «Строитель» был сильнее гомельской «Энергии» — 3:0. Столичная команда уступала в ходе первого сета, но затем благодаря силовой подаче мяча минчане перехватили инициативу.

Финальный матч Кубка Беларуси «Шахтер» — «Строитель» состоится 22 декабря в гомельском спорткомплексе «Локомотив» в 19.00. В прошлом сезоне эти два клуба также встретились в решающей игре. Минчане оказались сильнее 3:1, завоевав очередной титул. «Строитель» не проигрывает в финале Кубка страны с декабря 2011 года.

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