Волейболисты «Шахтера» и «Строителя» сыграют в финале Кубка Беларуси

Действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» нанес поражение в полуфинале борисовскому БАТЭ-БГУФК — 3:1. Восьмикратный обладатель почетного трофея минский «Строитель» был сильнее гомельской «Энергии» — 3:0. Столичная команда уступала в ходе первого сета, но затем благодаря силовой подаче мяча минчане перехватили инициативу.

Финальный матч Кубка Беларуси «Шахтер» — «Строитель» состоится 22 декабря в гомельском спорткомплексе «Локомотив» в 19.00. В прошлом сезоне эти два клуба также встретились в решающей игре. Минчане оказались сильнее 3:1, завоевав очередной титул. «Строитель» не проигрывает в финале Кубка страны с декабря 2011 года.