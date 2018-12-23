Волейболистки «Минчанки» уступили в матче российской суперлиги

Игру с гостьями из Краснодара подопечные Виктора Гончарова начали мощно, поведя 11:2. Однако затем соперницы перехватили инициативу и выиграли первую партию со счетом 25:20. Во втором и третьем сетах чемпионки Беларуси не смогли наладить игру и уступили — 22:25 и 19:25. В пяти предыдущих встречах белоруски одержали одну викторию и, набрав 5 очков, находятся на 10-м месте среди 12 участников турнира. Лидирует калининградский «Локомотив», у которого 18 баллов после 7 матчей, по 14 очков имеют краснодарское и московское «Динамо», сыгравшие на матч меньше.