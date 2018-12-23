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19:11 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» уступили в матче российской суперлиги

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» проиграли краснодарскому «Динамо» со счетом 0:3 в домашнем матче открытого чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Игру с гостьями из Краснодара подопечные Виктора Гончарова начали мощно, поведя 11:2. Однако затем соперницы перехватили инициативу и выиграли первую партию со счетом 25:20. Во втором и третьем сетах чемпионки Беларуси не смогли наладить игру и уступили — 22:25 и 19:25. В пяти предыдущих встречах белоруски одержали одну викторию и, набрав 5 очков, находятся на 10-м месте среди 12 участников турнира. Лидирует калининградский «Локомотив», у которого 18 баллов после 7 матчей, по 14 очков имеют краснодарское и московское «Динамо», сыгравшие на матч меньше.

Свой следующий поединок в российской суперлиге волейболистки «Минчанки» проведут 26 декабря в Красноярске против местного «Енисея», который имеет 6 очков и занимает 9-е место.

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