Мужская сборная Беларуси по волейболу начала подготовку к заключительным матчам отбора ЧЕ

Учебно-тренировочный сбор стартует в спорткомплексе «Раубичи» и продлится до 4 января. Для подготовки к выездным матчам с Испанией (6 января) и Норвегией (9 января) вызваны 26 игроков, среди которых основную часть составляют волейболисты солигорского «Шахтера», минского «Строителя» и гомельской «Энергии». К сборной в начале января присоединится и группа легионеров: Андрей Радюк из Италии, Артур Удрис и Родион Мискевич (оба из российских клубов), Максим Морозов из Польши.

«На предстоящем сборе национальной команды будут тренироваться не только опытные игроки, но и молодежь. Вызваны в “Раубичи” доигровщик Владислав Давыскиба, диагональные Петр Миненков и Владислав Бабкевич. Они неплохо проявили себя в чемпионате, и практика рядом с опытными игроками им пойдет на пользу. За время учебно-тренировочного сбора постараемся наладить взаимодействие, ведь игроки из разных клубов. Плюс этого короткого сбора в том, что сейчас разгар сезона и волейболисты приедут в сборную в хороших физических кондициях», — отметил главный тренер сборной Беларуси Виктор Бекша.

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Помощником наставника национальной команды выступит главный тренер гомельской «Энергии» Дмитрий Лихорад.

Перед заключительными двумя турами отборочного цикла сборная Беларуси в группе Е занимает первое место: Беларусь — 11 очков (4 матча), Испания — 8 (4), Норвегия — 5 (4), Грузия — 0 (4).