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13:09 (мск), источник: БЕЛТА

Мужская сборная Беларуси по волейболу начала подготовку к заключительным матчам отбора ЧЕ

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная мужская сборная Беларуси по волейболу сегодня начала подготовку к заключительным матчам квалификации чемпионата Европы 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации этого вида спорта.

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Учебно-тренировочный сбор стартует в спорткомплексе «Раубичи» и продлится до 4 января. Для подготовки к выездным матчам с Испанией (6 января) и Норвегией (9 января) вызваны 26 игроков, среди которых основную часть составляют волейболисты солигорского «Шахтера», минского «Строителя» и гомельской «Энергии». К сборной в начале января присоединится и группа легионеров: Андрей Радюк из Италии, Артур Удрис и Родион Мискевич (оба из российских клубов), Максим Морозов из Польши.

«На предстоящем сборе национальной команды будут тренироваться не только опытные игроки, но и молодежь. Вызваны в “Раубичи” доигровщик Владислав Давыскиба, диагональные Петр Миненков и Владислав Бабкевич. Они неплохо проявили себя в чемпионате, и практика рядом с опытными игроками им пойдет на пользу. За время учебно-тренировочного сбора постараемся наладить взаимодействие, ведь игроки из разных клубов. Плюс этого короткого сбора в том, что сейчас разгар сезона и волейболисты приедут в сборную в хороших физических кондициях», — отметил главный тренер сборной Беларуси Виктор Бекша.

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Помощником наставника национальной команды выступит главный тренер гомельской «Энергии» Дмитрий Лихорад.

Перед заключительными двумя турами отборочного цикла сборная Беларуси в группе Е занимает первое место: Беларусь — 11 очков (4 матча), Испания — 8 (4), Норвегия — 5 (4), Грузия — 0 (4).

Победитель группы получит право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет с 12 по 29 сентября 2019 года. Ранее мужская сборная Беларуси дважды (в 2013 и 2015 годах) принимала участие в решающей стадии континентального форума, но не смогла преодолеть предварительную стадию турнира.

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