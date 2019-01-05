«Локомотив» разгромил краснодарское «Динамо» в чемпионате России
КРАСНОДАР, 5 янв — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. «Локомотив» (Калининградская область) обыграл «Динамо» (Краснодар) в матче чемпионата России по волейболу среди женских команд.
КРАСНОДАР, 5 янв — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. «Локомотив» (Калининградская область) обыграл «Динамо» (Краснодар) в матче чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Игра, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 3:0 (25:18, 25:18, 25:16) в пользу гостей.
В следующем матче Суперлиги краснодарское «Динамо» 9 января встретится в Москве со столичным «Динамо», а «Локомотив» в тот же день сыграет в гостях с «Минчанкой».