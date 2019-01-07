Волейбол. Мужская сборная Беларуси проиграла испанцам в квалификации ЧЕ-2019

Фаворитом в этом матче считалась команда Испании — и именно она и отпраздновала победу. Хотя предпосылки к тому, чтобы выиграть хотя бы один сет, у белорусов имелись. Увы, но подопечным Виктора Бекши не хватило хладнокровия в решающие моменты партий. И наши волейболисты допустили слишком много неоправданных ошибок.
Лучшим по результативности в составе белорусской сборной стал Андрей Радюк, набравший 10 очков.
Поражение, а тем более с сухим счетом, неприятно. Однако шансы на то, чтобы отобраться в финальную часть чемпионата Европы остаются. Во всяком случае белорусы все еще возглавляют турнирную таблицу в своей пульке.
Группа Е: 1. Беларусь — 11 очков (5 матчей), 2. Испания — 11 (5), 3. Норвегия — 8 (5), 4. Грузия — 0 (5). Все решится 9 января, когда состоятся игры последнего тура. В этот день белорусы встретятся в гостях с норвежцами, а команда Грузии примет сборную Испании. Прямую путевку на ЧЕ-2019 получит победитель квартета.