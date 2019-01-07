Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Витязь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:30
Спартак
Авангард
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик0
Торпедо НН0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи0
Сибирь1
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг3
Адмирал1
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Атлетик
Хоккей. НХЛ
8.01
Торонто Мэйпл Ливз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
8.01
Филадельфия Флайерз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
8.01
Монреаль Канадиенс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
8.01
Чикаго Блэкхокс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс0
Эдмонтон Ойлерз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Питтсбург Пингвинз3
Чикаго Блэкхокс5
Все события
Фоторепортажи
9Сокрушающий «Ливерпуль», дубль Роналду и другие события выходных
20Лучшие спортивные фото 2018 года
16:05 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Волейбол. Мужская сборная Беларуси проиграла испанцам в квалификации ЧЕ-2019

Мужская сборная Беларуси, к сожалению, проиграла в гостях испанцам в квалификации чемпионата Европы-2019 со счетом 0:3 (24:26, 21:25, 24:26). Это поражение стало для нашей команды первым в отборочном турнире.

Наверх

Фаворитом в этом матче считалась команда Испании — и именно она и отпраздновала победу. Хотя предпосылки к тому, чтобы выиграть хотя бы один сет, у белорусов имелись. Увы, но подопечным Виктора Бекши не хватило хладнокровия в решающие моменты партий. И наши волейболисты допустили слишком много неоправданных ошибок.

Лучшим по результативности в составе белорусской сборной стал Андрей Радюк, набравший 10 очков.

Поражение, а тем более с сухим счетом, неприятно. Однако шансы на то, чтобы отобраться в финальную часть чемпионата Европы остаются. Во всяком случае белорусы все еще возглавляют турнирную таблицу в своей пульке.

Группа Е: 1. Беларусь — 11 очков (5 матчей), 2. Испания — 11 (5), 3. Норвегия — 8 (5), 4. Грузия — 0 (5). Все решится 9 января, когда состоятся игры последнего тура. В этот день белорусы встретятся в гостях с норвежцами, а команда Грузии примет сборную Испании. Прямую путевку на ЧЕ-2019 получит победитель квартета.

 Ученые рассказали, почему ни в коем случае нельзя убивать ос
Со странного существа сбрили два кило дредов и были шокированы результатом
Досадная бронза и провал Канады. Чем запомнится молодежный ЧМ?
Кучеров может побить рекорд. Он идет на 138 очков за сезон
«Цель — попасть в ЛЕ». Фанаты «Реала» требуют отставки Переса
Макгрегор захотел боя с избитым Мэйуэзером японцем
«Даллас» уступил «Виннипегу», Радулов забросил 14-й гол в сезоне
Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона
«Краснодар» договорился о трансфере шведского полузащитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь