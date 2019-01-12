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19:39 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистки казанского «Динамо» обыграли краснодарское «Динамо» в ЧР

КРАСНОДАР, 12 янв — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Казанское «Динамо» на тай-брейке обыграло «Динамо» (Краснодар) в матче чемпионата России по волейболу среди женских команд.

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Источник: РИА "Новости"

Игра, состоявшаяся в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 (20:25, 25:17, 25:17, 21:25, 15:6) в пользу гостей.

В следующем матче суперлиги краснодарский клуб 16 января примет «Уралочку-НТМК» (Екатеринбург), а казанская команда в этот же день в Калининграде сыграет с местным «Локомотивом».

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