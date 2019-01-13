Женский чемпионат мира по волейболу 2022 года пройдет в Польше и Нидерландах

«FIVB очень рада, что нашла две прекрасные страны, славящиеся своей любовью к спорту и способностью принимать спортивные мероприятия мирового уровня, — приводит пресс- служба слова президента FIVB Ари Грасы. — Мы провели очень конкурентный процесс подачи заявок и единогласно решили, что совместная заявка Нидерландов и Польши была лучшей заявкой на чемпионат мира по волейболу среди женщин в 2022 году. Таким образом, у нас есть две великие волейбольные страны, связанные друг с другом страстью к игре. Мы не сомневаемся, что в 2022 году они устроят грандиозное шоу, подарив незабываемые впечатления спортсменам и лучшие развлечения болельщикам, как внутри, так и за пределами мест проведения соревнований».