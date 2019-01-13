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01:11 (мск), источник: ТАСС

Женский чемпионат мира по волейболу 2022 года пройдет в Польше и Нидерландах

ТАСС, 13 января. Польша и Нидерланды примут женский чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Об этом было объявлено на церемонии празднования 90-летия Польской волейбольной ассоциации в Варшаве, сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

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«FIVB очень рада, что нашла две прекрасные страны, славящиеся своей любовью к спорту и способностью принимать спортивные мероприятия мирового уровня, — приводит пресс- служба слова президента FIVB Ари Грасы. — Мы провели очень конкурентный процесс подачи заявок и единогласно решили, что совместная заявка Нидерландов и Польши была лучшей заявкой на чемпионат мира по волейболу среди женщин в 2022 году. Таким образом, у нас есть две великие волейбольные страны, связанные друг с другом страстью к игре. Мы не сомневаемся, что в 2022 году они устроят грандиозное шоу, подарив незабываемые впечатления спортсменам и лучшие развлечения болельщикам, как внутри, так и за пределами мест проведения соревнований».

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Чемпионаты мира по волейболу проводятся раз в четыре года, при этом соревнования ни разу не проходили в двух странах. Соревнования мужских команд проходят с 1949 года, турниры женских сборных — с 1952-го. Дважды мужские чемпионаты мира проходили в СССР (1952, 1962), женские — трижды (1952, 1962, 1978). Россия впервые в истории примет мужской чемпионат мира по волейболу в 2022 году.

Действующим чемпионом мира по волейболу среди мужчин является сборная Польши, у женщин — команда Сербии.

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