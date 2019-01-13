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15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Енисей» в пяти партиях победил «Ленинградку» в чемпионате России по волейболу

В 11-м туре женской волейбольной Суперлиги «Енисей» на своей площадке на тай-брейке взял верх над «Ленинградкой» со счётом 3:2 (25:15, 19:25, 17:25, 25:20, 15:6).

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Волейболистки красноярской команды набрали 19 очков и остались на шестом месте в турнирной таблице. Коллектив из Санкт-Петербурга (10) идёт на девятой позиции.

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В 12-м туре «Енисей» в Челябинске сыграет с «Динамо-Метаром», а «Ленинградка» на выезде встретится с «Заречьем-Одинцово» (Московская область).

Сегодня, 13 января, будет сыграно ещё 3 матча: «Протон» — «Минчанка», «Динамо-Метар» — «Уралочка-НТМК» и «Локомотив» — «Динамо» (Москва).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
11-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:2 (25:15, 19:25, 17:25, 25:20, 15:6).

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