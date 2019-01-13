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16:42 (мск), источник: Р-Спорт

Доигровщик «Локомотива» выбыл на неопределенный срок из-за перелома пальца

КАЗАНЬ, 13 янв — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболист новосибирского «Локомотива» Сергей Савин выбыл на неопределенный срок из-за сломанного пальца, заявил РИА Новости агент игрока Дмитрий Резванов.

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Савин является вторым бомбардиром «Локомотива» в сезоне со 132 очками.

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«У Сергея перелом пальца, сроки восстановления пока не определены.

Ясность может появиться на следующей неделе", — сказал Резванов по телефону.

«Локомотив» занимает шестое место в чемпионате России с 26 очками после 14 матчей.

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