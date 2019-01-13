Доигровщик «Локомотива» выбыл на неопределенный срок из-за перелома пальца
КАЗАНЬ, 13 янв — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболист новосибирского «Локомотива» Сергей Савин выбыл на неопределенный срок
КАЗАНЬ, 13 янв — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболист новосибирского «Локомотива» Сергей Савин выбыл на неопределенный срок
Савин является вторым бомбардиром «Локомотива» в сезоне со 132 очками.
«У Сергея перелом пальца, сроки восстановления пока не определены.
Ясность может появиться на следующей неделе", — сказал Резванов по телефону.
«Локомотив» занимает шестое место в чемпионате России с 26 очками после 14 матчей.