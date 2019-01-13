Доигровщик «Локомотива» выбыл на неопределенный срок из-за перелома пальца

Савин является вторым бомбардиром «Локомотива» в сезоне со 132 очками.

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«У Сергея перелом пальца, сроки восстановления пока не определены.

Ясность может появиться на следующей неделе", — сказал Резванов по телефону.