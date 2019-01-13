Казанский «Зенит» победил «Динамо-ЛО» в матче чемпионата России
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в выездном матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в выездном матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 3−0 (25:22, 25:23, 25:22).
В 15-м туре суперлиги «Зенит» сыграет в гостях с «Ярославичем», «Динамо» также на чужой площадке встретится с