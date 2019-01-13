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19:51 (мск), источник: Р-Спорт

Казанский «Зенит» победил «Динамо-ЛО» в матче чемпионата России

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в выездном матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 3−0 (25:22, 25:23, 25:22).

В 15-м туре суперлиги «Зенит» сыграет в гостях с «Ярославичем», «Динамо» также на чужой площадке встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

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