Казанский «Зенит» попал в ДТП в Турции. Подробности

Что случилось

Волейболисты казанского «Зенита» попали в ДТП в Анкаре (Турция) в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Халкбанка». Автомобиль врезался в автобус со спортсменами из России и полицейскую машину.

Водитель получил травмы. Машина скорой помощи доставила его в больницу. Волейболисты «Зенита» не пострадали, однако были вынуждены добираться до отеля пешком.

Комментарий Спиридонова

Волейболист казанского «Зенита» Алексей Спиридонов рассказал, что его команда не пострадала в массовом ДТП.

— Автобус с нашей командой попал в ДТП в Анкаре, причем мы ехали в сопровождении полиции. Мы ехали по среднему ряду, справа вылетела машина, за рулем была девушка. Она по касательной врезалась в наш автобус и в машину полиции и перевернулась. Девушку увезли на скорой помощи в больницу, она дико кричала. Здоровья девушке! А с нами все в порядке, мы добрались до отеля, — приводит слова Спиридонова РИА Новости.

Что говорят в клубе

Пресс-секретарь казанского «Зенита» Азамат Мырзаев рассказал корреспонденту «СЭ» о ДТП.

— С командой все хорошо. На въезде в гостиницу легковой автомобиль не пропустил наш автобус и зацепил его. Поскольку все произошло перед отелем, то команда просто забрала вещи и пошла заселяться. Никто из нашей делегации не пострадал. Команда готовится к матчу в штатном режиме без каких-либо изменений. В ситуации с аварией разбирается местная полиция.

Российский волейболист Алексей Вербов прокомментировал аварию.

— У нас все хорошо, проблемы — у врезавшейся в наш автобус машины. Наш менеджер обещал, что даст официальный комментарий, а нам нужно концентрироваться на игре. Я понимаю, что авария для страны важнее, чем наш матч в Лиге чемпионов! Что касается пострадавших — мы это сами не можем понять. Если бы мы еще что-то знали. Девушка, вроде, в тяжелом состоянии, а ехавший с ней парень жив-здоров. Крови я не видел, — сказал Вербов. (Михаил Потапов).