Российские волейболисты сыграют в группе со словенцами, финнами и турками на ЧЕ-2019

Российская команда попала в группу C. Матчи данной группы пройдут в Любляне.
В группе A, матчи которой будут проходить в Монпелье, сыграют сборные Франции, Италии, Болгарии, Португалии, Греции и Румынии. В группу B, встречи которой пройдут в Антверпене, попали команды Бельгии, Сербии, Германии, Словакии, Испании и Австрии. В группе D, игры которой состоятся в Амстердаме, сыграют сборные Нидерландов, Польши, Чехии, Эстонии, Украины и Черногории.
Чемпионат Европы по волейболу пройдет 13—29 сентября в Бельгии, Нидерландах, Словении и Франции. Сборная России является действующим победителем соревнований. Всего российская команда дважды выигрывала европейское первенство (2013, 2017), еще 12 раз побеждала на соревнованиях сборная СССР.