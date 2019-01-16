Российские волейболисты сыграют в группе со словенцами, финнами и турками на ЧЕ-2019

В группе A, матчи которой будут проходить в Монпелье, сыграют сборные Франции, Италии, Болгарии, Португалии, Греции и Румынии. В группу B, встречи которой пройдут в Антверпене, попали команды Бельгии, Сербии, Германии, Словакии, Испании и Австрии. В группе D, игры которой состоятся в Амстердаме, сыграют сборные Нидерландов, Польши, Чехии, Эстонии, Украины и Черногории.