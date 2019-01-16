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21:23 (мск), источник: ТАСС

Российские волейболисты сыграют в группе со словенцами, финнами и турками на ЧЕ-2019

ТАСС, 16 января. Мужская сборная России по волейболу сыграет в одной группе с командами Белоруссии, Македонии, Словении, Турции и Финляндии на чемпионате Европы 2019 года, который пройдет в Бельгии, Нидерландах, Словении и Франции. Жеребьевка турнира прошла в среду в Брюсселе.

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Источник: РИА "Новости"
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Российская команда попала в группу C. Матчи данной группы пройдут в Любляне.

В группе A, матчи которой будут проходить в Монпелье, сыграют сборные Франции, Италии, Болгарии, Португалии, Греции и Румынии. В группу B, встречи которой пройдут в Антверпене, попали команды Бельгии, Сербии, Германии, Словакии, Испании и Австрии. В группе D, игры которой состоятся в Амстердаме, сыграют сборные Нидерландов, Польши, Чехии, Эстонии, Украины и Черногории.

Чемпионат Европы по волейболу пройдет 13—29 сентября в Бельгии, Нидерландах, Словении и Франции. Сборная России является действующим победителем соревнований. Всего российская команда дважды выигрывала европейское первенство (2013, 2017), еще 12 раз побеждала на соревнованиях сборная СССР.

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