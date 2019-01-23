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09:22 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» сыграют в третьем туре Лиги чемпионов в Польше

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» проведут сегодня матч третьего тура Лиги чемпионов с польским клубом «Будовляны», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча состоится в Лодзи в 22.00. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию. К предстоящей игре с польским клубом, занимающим четвертое место в национальном чемпионате, «Минчанка» подошла в приподнятом настроении. Белоруски одержали две выездные победы подряд в российской суперлиге над саратовским «Протоном» (3:2) и «Сахалином» (3:1). Подопечные Виктора Гончарова именно из Южно-Сахалинска отправились в Польшу.

В Лиге чемпионов в ноябре и декабре минчанки провели два матча, потерпев поражения от французского «Расинга» из Канна (0:3) и итальянской «Новары» (0:3). В активе клуба «Будовляны» одна победа в родных стенах над «Расингом».

После возвращение из Лодзи «Минчанка» в 14-м туре чемпионата России 27 января в 18.30 сыграет во Дворце спорта «Уручье» с казанским «Динамо».

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