Волейболистки «Минчанки» сыграют в третьем туре Лиги чемпионов в Польше

Встреча состоится в Лодзи в 22.00. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию. К предстоящей игре с польским клубом, занимающим четвертое место в национальном чемпионате, «Минчанка» подошла в приподнятом настроении. Белоруски одержали две выездные победы подряд в российской суперлиге над саратовским «Протоном» (3:2) и «Сахалином» (3:1). Подопечные Виктора Гончарова именно из Южно-Сахалинска отправились в Польшу.

В Лиге чемпионов в ноябре и декабре минчанки провели два матча, потерпев поражения от французского «Расинга» из Канна (0:3) и итальянской «Новары» (0:3). В активе клуба «Будовляны» одна победа в родных стенах над «Расингом».