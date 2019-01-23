Волейболистки «Минчанки» проиграли польским «Будовлянам» в Лиге чемпионов

Матч в группе С состоялся в Лодзи. Белорусская команда уверенно начала встречу и повела в счете 15:10. Залогом успеха на старте сета стали хорошая подача «Минчанки». Волейболистки «Будовлян», благодаря действиям на блоке, остановили атакующие удары Анны Гришкевич и Богданы Анисовой и перехватили преимущество. Во втором сете более уверенные действия польской команды в приеме мяча и защите позволили хозяевам площадки контролировать ход игры.

В другом матче группы С итальянская «Новара» победила «Расинг» — 3:0. В четвертом туре Лиги чемпионов 7 февраля белорусская команда сыграет в гостях против «Новары».

Ближайший домашний матч «Минчанка» проведет в другом турнире — российской суперлиге. 27 января во Дворце спорта «Уручье» подопечные Виктора Гончарова встретятся с казанским «Динамо».