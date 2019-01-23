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23 января, источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» проиграли польским «Будовлянам» в Лиге чемпионов

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» уступили на выезде польским «Будовлянам» в Лиге чемпионов со счетом 0:3 (22:25, 21:25, 24:26), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Матч в группе С состоялся в Лодзи. Белорусская команда уверенно начала встречу и повела в счете 15:10. Залогом успеха на старте сета стали хорошая подача «Минчанки». Волейболистки «Будовлян», благодаря действиям на блоке, остановили атакующие удары Анны Гришкевич и Богданы Анисовой и перехватили преимущество. Во втором сете более уверенные действия польской команды в приеме мяча и защите позволили хозяевам площадки контролировать ход игры.

В другом матче группы С итальянская «Новара» победила «Расинг» — 3:0. В четвертом туре Лиги чемпионов 7 февраля белорусская команда сыграет в гостях против «Новары».

Ближайший домашний матч «Минчанка» проведет в другом турнире — российской суперлиге. 27 января во Дворце спорта «Уручье» подопечные Виктора Гончарова встретятся с казанским «Динамо».

Основной состав минского клуба входит также в национальную сборную Беларуси. В Стамбуле в результате жеребьевки стали известны соперники главной команды в финальной стадии чемпионата Европы. На предварительной стадии в группе D белоруски сыграют с Россией, Словакией, Германией, Испанией и Швейцарией. Континентальный форум стартует в четырех странах Турции, Венгрии, Польше и Словакии 23 августа.

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