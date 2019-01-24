Волейболистки московского «Динамо» на выезде обыграли польский «Хемик» в ЛЧ
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» на выезде обыграли польский «Хемик» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» на выезде обыграли польский «Хемик» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы Е, прошедшая в Польше, завершилась победой российской команды со счетом 3−2 (16:25, 25:16, 25:21, 19:25, 15:5).
В следующем матче «Динамо» 6 февраля примет румынский «Бухарест».