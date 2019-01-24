Текущие события
Хоккей. КХЛ
24.01
Динамо РБ3
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
24.01
Локомотив7
Слован0
Хоккей. КХЛ
24.01
СКАБ3
Барыс2
Хоккей. КХЛ
24.01
Металлург Мг2
Трактор0
Биатлон. Биатлон
24.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (Ж)
Хоккей. КХЛ
24.01
Куньлунь1
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
24.01
Адмирал4
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
24.01
Амур0
Авангард3
Все события
Фоторепортажи
16Буря в Израиле. Как Семин поругался с Коштиньей
15Девять голов ПСЖ, победа «Арсенала» в дерби и другие события выходных
24 января, источник: Р-Спорт

Волейболистки московского «Динамо» на выезде обыграли польский «Хемик» в ЛЧ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» на выезде обыграли польский «Хемик» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Наверх

Встреча группы Е, прошедшая в Польше, завершилась победой российской команды со счетом 3−2 (16:25, 25:16, 25:21, 19:25, 15:5).

В следующем матче «Динамо» 6 февраля примет румынский «Бухарест».

 Адвокат рассказала, что Кокорин сделает сразу после выхода из СИЗО
Валуев объяснил, почему окунулся в прорубь с 'подогревом'
Миронова была близка к чуду. Не хватило нескольких секунд
Фигуристы Тарасова и Морозов подарили золото ЧЕ французам
Официальное заявление «Кардиффа» о пропаже Эмилиано Салы
«Монако» объявил об отстранении Анри от работы с первой командой
Источник: «ПСЖ» договорился с «Зенитом» о трансфере Паредеса
Отлично, Михаил. Коляда лидирует на чемпионате Европы
Азмун — суперзвезда Кубка Азии. Он затащил Иран в полуфинал
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь