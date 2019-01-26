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18:22 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболисты казанского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче ЧР

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Волейболисты казанского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 16-го тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая на площадке «Зенита», завершилась со счетом 3−1 (25:20, 25:21, 22:25, 25:21).

В другом матче дня «Факел» (Новый Уренгой) дома победил «Енисей» (Красноярск) — 3−0 (25:18, 25:15, 25:20).

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