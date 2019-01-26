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21:02 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболисты «Белогорья» обыграли «Динамо-ЛО» в матче чемпионата России

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Белогорье» (Белгород) обыграло «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

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Встреча, прошедшая на площадке «Белогорья», завершилась со счетом 3−0 (25:15, 25:16, 25:22).

В другом матче «Ярославич» (Ярославль) на свой площадке уступил «Кузбассу» (Кемерово) — 1−3 (25:23, 21:25, 11:25, 18:25).

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