Волейболисты «Белогорья» обыграли «Динамо-ЛО» в матче чемпионата России
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Белогорье» (Белгород) обыграло «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Белогорье» (Белгород) обыграло «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча, прошедшая на площадке «Белогорья», завершилась со счетом 3−0 (25:15, 25:16, 25:22).
В другом матче «Ярославич» (Ярославль) на свой площадке уступил «Кузбассу» (Кемерово) — 1−3 (25:23, 21:25, 11:25, 18:25).