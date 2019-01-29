Казанский «Зенит» обыграл «Руселаре» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Казанский волейбольный клуб «Зенит» обыграл бельгийский «Руселаре» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Казанский волейбольный клуб «Зенит» обыграл бельгийский «Руселаре» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы А в Казани завершилась со счетом 3 -1 (20:25, 25:18, 25:18, 25:20).
«Зенит» выиграл в группе четыре матча из четырех и гарантировал себе участие в