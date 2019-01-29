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21:18 (мск), источник: Р-Спорт

Казанский «Зенит» обыграл «Руселаре» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Казанский волейбольный клуб «Зенит» обыграл бельгийский «Руселаре» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Р-Спорт

Встреча группы А в Казани завершилась со счетом 3 -1 (20:25, 25:18, 25:18, 25:20).

«Зенит» выиграл в группе четыре матча из четырех и гарантировал себе участие в плей-офф турнира. В следующей встрече казанцы на выезде сыграют с немецким «Франкфуртом».

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