Казанский «Зенит» обыграл «Руселаре» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Встреча группы А в Казани завершилась со счетом 3 -1 (20:25, 25:18, 25:18, 25:20).

«Зенит» выиграл в группе четыре матча из четырех и гарантировал себе участие в плей-офф турнира. В следующей встрече казанцы на выезде сыграют с немецким «Франкфуртом».