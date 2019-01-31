Волейболисты петербургского «Зенита» обыграли «Любляну» в Лиге чемпионов
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Волейболисты петербургского «Зенита» обыграли словенскую «Любляну» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Волейболисты петербургского «Зенита» обыграли словенскую «Любляну» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы С, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3−0 (25:19, 25:22, 25:19).
В следующем матче турнира «Зенит» сыграет 13 февраля на выезде с французским «Шомоном».