Россия несется галопом по Европам. Словенцы — не помеха

Источник: Спорт-Экспресс

Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур. Группа С

«Зенит» Спб (Россия) — «Блед» (Словения) — 3:0 (25:19, 25:22, 25:19).

Еще два года назад питерского «Зенита» не существовало. А в четверг он одержал четвертую победу в Лиге чемпионов подряд. Просто-таки умопомрачительный прогресс. Практически наверняка команда сыграет и в историческом для себя четвертьфинале. Для этого нужно в двух оставшихся встречах одержать хотя бы одну победу. В случае виктории над «Шомоном» в следующем туре «Зенит» гарантированно будет в своем квартете первым.

Пока же петербуржцы обыграли словенский «Блед». Вице-чемпионам страны ничуть не помешало, что домашний матч пришлось проводить не на привычной «Сибур-Арене», где на этой неделе играется теннисный турнир, а в Москве. На площадке «Динамо». Ореол Камехо и Георг Грозер и здесь чувствовали себя как дома.

«Зенит» играл на классе, в спокойном режиме. По-настоящему включиться пришлось лишь раз — в конце второго сета. Когда счет был 18:19. В итоге даже до нервной концовки дело не дошло. Удивительно, но питерцы выглядят не как команда-новичок, а как опытный коллектив, который точно знает, что ему нужно и как этого добиться. Интересно, насколько глубок запас прочности у этой команды.

Будет ли три из трех?

Пока все идет к тому, что все три российских клуба выйдут в плей-офф Лиги чемпионов. По поводу «Зенита» казанского никто и не сомневался — для команды, выигравшей четыре главных клубных трофея Европы подряд, преодолеть групповой этап вообще не проблема. На днях коллектив Владимира Алекно в четырех сетах разобрался с главной бельгийской силой — «Кнаком». Казань не проигрывает в Лиге чемпионов с марта 2016-го. И очень маловероятно, что на этом групповом этапе без малого трехлетняя серия прервется.

А вот уверенное выступление на международной арене московского «Динамо» — приятный сюрприз. Ведь в суперлиге дела у команды идут далеко не так хорошо. Столичный клуб из 16 матчей регулярки проиграл восемь и находится в самой середине турнирной таблицы. В Европе же динамовцы дважды победили турецкий «Аркас», а дома в трех партиях одолели крепкий французский «Тур».

Скорее всего, ответная игра с ним станет для «Динамо» ключевой по части выхода в плей-офф. Выиграют — практически наверняка попадут в число трех лучших команд, занявших вторые места в группах Лиги чемпионов. Это означает выход в четвертьфинал. Теоретически можно побороться и за первое место в квартете, но на практике команде, занимающей седьмое место в национальном чемпионате, переиграть ведомую самим Вильфредо Леоном итальянскую «Перуджу» будем чем-то близким к спортивному подвигу.

Россия против Италии

Любопытно, что в следующем матче суперлиги «Динамо» сыграет с питерским «Зенитом». Афиша — яркая. Два клуба, бьющиеся за плей-офф Лиги чемпионов, встретятся между собой на внутренней арене. Но даже такой поединок — не матч тура. Главным противостоянием выходных станет игра в Кемерово, где местный «Кузбасс», идущий на втором месте сразится с многолетним гегемоном — казанским «Зенитом».

Все хорошо у сибиряков и в еврокубках. В Кубке ЕКВ, втором по значимости клубном турнире Европы, «Кузбасс» только побеждает и после выездных 3:0 над командой из Финляндии находится в шаге от полуфинала. Главным соперником россиян за трофей представляется итальянский «Трентино» с Симоном Джаннели, Женей Гребенниковым, Аароном Расселом и Урошем Ковачивечим. По большому счету, обе команды в этом сезоне спокойно могли играть в Лиге чемпионов.