Список городов-организаторов ЧМ-2022 по волейболу в РФ определится не ранее мая 2019 года

Источник: РИА "Новости"

В ноябре на конгрессе Международной федерации волейбола было объявлено о том, что мужской чемпионат мира 2022 года пройдет в России.

«С 5 по 8 февраля пройдут совещания административного совета и спортивной комиссии по проведению соревнований международной федерации, там будет утвержден формат проведения чемпионата мира. Данная формула определит количество групп, количество городов, которые примут матчи турнира. Городов-кандидатов больше, чем мест в заявке, могут быть изменения. Думаю, что не раньше мая все станет известно», — сказал Яременко.