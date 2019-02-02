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14:14 (мск), источник: ТАСС

Список городов-организаторов ЧМ-2022 по волейболу в РФ определится не ранее мая 2019 года

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Список российских городов, которые примут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года, будет оглашен не ранее мая текущего года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

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Источник: РИА "Новости"

В ноябре на конгрессе Международной федерации волейбола было объявлено о том, что мужской чемпионат мира 2022 года пройдет в России.

«С 5 по 8 февраля пройдут совещания административного совета и спортивной комиссии по проведению соревнований международной федерации, там будет утвержден формат проведения чемпионата мира. Данная формула определит количество групп, количество городов, которые примут матчи турнира. Городов-кандидатов больше, чем мест в заявке, могут быть изменения. Думаю, что не раньше мая все станет известно», — сказал Яременко.

Чемпионаты мира по волейболу среди мужчин проводятся раз в четыре года начиная с 1949 года. Дважды турниры проходили в СССР (1952, 1962). Россия ни разу не принимала чемпионаты мира.

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