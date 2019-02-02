Казанский «Зенит» обыграл «Кузбасс» в матче чемпионата России

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:17, 25:11).

В другом матче дня новосибирский «Локомотив» на своей площадке взял верх над красноярским «Енисеем» — 3−1 (25:23, 25:18, 22:25, 25:19).